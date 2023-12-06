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Вице-премьер Украины выступила с резкими обвинениями в адрес Польши - РИА Новости, 06.12.2023
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00:18 06.12.2023 (обновлено: 01:52 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914006525.html
Вице-премьер Украины выступила с резкими обвинениями в адрес Польши
Вице-премьер Украины выступила с резкими обвинениями в адрес Польши - РИА Новости, 06.12.2023
Вице-премьер Украины выступила с резкими обвинениями в адрес Польши
Польша, блокируя контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:18
2023-12-06T01:52
украина
польша
ирина верещук
евросоюз
тарас качка
матеуш моравецкий
в мире
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Польша, блокируя контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.Она напомнила, что блокада польскими водителями украинской границы длится уже месяц, что привело к миллиардным потерям для Киева. При этом Верещук обвинила Варшаву и Евросоюз в том, что они не могут или не желают изменить ситуацию.&quot;У поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу. И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС. Но в заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты&quot;, - написала Верещук в своем Telegram-канале.Вице-премьер призвала всех "партнеров" Киева "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины".Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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украина, польша, ирина верещук, евросоюз, тарас качка, матеуш моравецкий, в мире
Украина, Польша, Ирина Верещук, Евросоюз, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, В мире
Вице-премьер Украины выступила с резкими обвинениями в адрес Польши

Вице-премьер Украины Верещук: Польша, блокируя КПП, взяла в заложники экономику

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Польша, блокируя контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Она напомнила, что блокада польскими водителями украинской границы длится уже месяц, что привело к миллиардным потерям для Киева. При этом Верещук обвинила Варшаву и Евросоюз в том, что они не могут или не желают изменить ситуацию.
«

"У поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу. И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС. Но в заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Вице-премьер призвала всех "партнеров" Киева "собраться" и принять политическое решение "относительно этой позорной экономической блокады Украины".
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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