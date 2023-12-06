https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html

План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам

План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам - РИА Новости, 06.12.2023

План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам

Киевские власти вынуждены признать: люди устали и раздражены. Коррупция, скандальные высказывания политиков и продолжающийся конфликт со всеми его последствиями РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T10:53

киев

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти вынуждены признать: люди устали и раздражены. Коррупция, скандальные высказывания политиков и продолжающийся конфликт со всеми его последствиями рушат рейтинг Зеленского. Что украинцы требуют и что получат — в материале РИА Новости.Неоправданные ожиданияУ населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов", сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью местным СМИ. Общество знает, что не все в государственной вертикали, включая местные администрации, прилагают достаточно усилий."Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", — продолжил он. Упомянул два года боевых действий, стагнацию политической жизни, множество нереализованных амбиций. И заключил: отношение к власти меняется.В The Economist, ссылаясь на ноябрьский соцопрос, утверждают: рейтинг Зеленского упал до 32 процентов. Мэр Киева Виталий Кличко сказал швейцарскому порталу 20 Minuten, что не удивлен этим."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за свои ошибки", — пояснил он. Ранее Кличко говорил о скатывании в авторитаризм: на Украине практически не осталось независимых институтов власти и все подчинено настроению одного человека.Народ обеспокоенВ Bloomberg отмечают: украинцев беспокоит напряженность во властных верхах. Не придает оптимизма и постепенное осознание того, что конфликт затягивается. В регионах организуют митинги за возвращение мобилизованных домой. Год назад такое было редкостью, а теперь в Киеве, Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге собираются десятки протестующих, иногда и сотни.В Раде обсуждают возможность демобилизации после 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако инициатива вряд ли пройдет.Пятого сентября на сайте президента зарегистрирована петиция с требованием изменить действующие правила призыва. Под тем, чтобы "выравнять условия для всех граждан", мобилизовав депутатов и чиновников, подписались более 25 тысяч человек. Зеленскому придется это рассмотреть.Неизбежное падениеВ Der Spiegel пишут о массовой усталости ВСУ. Приводят в пример бойца, который ушел на фронт добровольцем в 2022-м, а сейчас хочет мира. По его словам, на линии боевого соприкосновения преобладают пожилые. Даже те, кто против переговоров с Москвой, больше не в силах воевать. "Теперь очередь других", — говорят солдаты.Сорок четыре процента украинцев, опрошенных агентством "Рейтинг", считают, что надо искать компромисс с Россией. Не хочет мира 48 процентов (летом было 60). Из них почти половина — в возрасте 36-50 лет из западных областей. Те, кто помоложе и с востока, предпочитают переговоры."Продолжающиеся боевые действия влияют на настроение в обществе. Люди выходят на митинги, хотя это может создать для них проблемы. Политические требования пока не выдвигают, но такие акции очень показательны", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.То, что говорят в офисе президента, — маневры отдельных политиков. "Подоляк заранее хочет обозначить свою позицию для США. Дескать, он предупреждал, к чему все идет. Зеленского пока воспринимают как главу государства, оказавшегося на посту в тяжелое время. Но ему все сложнее сохранять доверие населения. Рейтинг неизбежно продолжит падение", — уверен эксперт.Власти готовят ответные меры. "Вероятно, есть план, который должен накопившееся недовольство ослабить или направить в нужное русло, — полагает журналист "Украина.ру", политолог Василий Стоякин. — Предстоят кадровые и политические решения. Начнут, скорее всего, с отставки главкома Залужного и переформатирования кабинета министров".Не исключены также уголовно-политические действия против олигархов, добавляет эксперт. И речь не только об арестованном Игоре Коломойском. Еще есть, например, Ринат Ахметов. С выборами пока непонятно. Вроде бы их отменили, но ситуация может измениться в любой момент.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский