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План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам - РИА Новости, 06.12.2023
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08:00 06.12.2023 (обновлено: 10:53 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам - РИА Новости, 06.12.2023
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам
Киевские власти вынуждены признать: люди устали и раздражены. Коррупция, скандальные высказывания политиков и продолжающийся конфликт со всеми его последствиями РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:00
2023-12-06T10:53
киев
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти вынуждены признать: люди устали и раздражены. Коррупция, скандальные высказывания политиков и продолжающийся конфликт со всеми его последствиями рушат рейтинг Зеленского. Что украинцы требуют и что получат — в материале РИА Новости.Неоправданные ожиданияУ населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов", сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью местным СМИ. Общество знает, что не все в государственной вертикали, включая местные администрации, прилагают достаточно усилий."Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", — продолжил он. Упомянул два года боевых действий, стагнацию политической жизни, множество нереализованных амбиций. И заключил: отношение к власти меняется.В The Economist, ссылаясь на ноябрьский соцопрос, утверждают: рейтинг Зеленского упал до 32 процентов. Мэр Киева Виталий Кличко сказал швейцарскому порталу 20 Minuten, что не удивлен этим."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за свои ошибки", — пояснил он. Ранее Кличко говорил о скатывании в авторитаризм: на Украине практически не осталось независимых институтов власти и все подчинено настроению одного человека.Народ обеспокоенВ Bloomberg отмечают: украинцев беспокоит напряженность во властных верхах. Не придает оптимизма и постепенное осознание того, что конфликт затягивается. В регионах организуют митинги за возвращение мобилизованных домой. Год назад такое было редкостью, а теперь в Киеве, Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге собираются десятки протестующих, иногда и сотни.В Раде обсуждают возможность демобилизации после 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако инициатива вряд ли пройдет.Пятого сентября на сайте президента зарегистрирована петиция с требованием изменить действующие правила призыва. Под тем, чтобы "выравнять условия для всех граждан", мобилизовав депутатов и чиновников, подписались более 25 тысяч человек. Зеленскому придется это рассмотреть.Неизбежное падениеВ Der Spiegel пишут о массовой усталости ВСУ. Приводят в пример бойца, который ушел на фронт добровольцем в 2022-м, а сейчас хочет мира. По его словам, на линии боевого соприкосновения преобладают пожилые. Даже те, кто против переговоров с Москвой, больше не в силах воевать. "Теперь очередь других", — говорят солдаты.Сорок четыре процента украинцев, опрошенных агентством "Рейтинг", считают, что надо искать компромисс с Россией. Не хочет мира 48 процентов (летом было 60). Из них почти половина — в возрасте 36-50 лет из западных областей. Те, кто помоложе и с востока, предпочитают переговоры."Продолжающиеся боевые действия влияют на настроение в обществе. Люди выходят на митинги, хотя это может создать для них проблемы. Политические требования пока не выдвигают, но такие акции очень показательны", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.То, что говорят в офисе президента, — маневры отдельных политиков. "Подоляк заранее хочет обозначить свою позицию для США. Дескать, он предупреждал, к чему все идет. Зеленского пока воспринимают как главу государства, оказавшегося на посту в тяжелое время. Но ему все сложнее сохранять доверие населения. Рейтинг неизбежно продолжит падение", — уверен эксперт.Власти готовят ответные меры. "Вероятно, есть план, который должен накопившееся недовольство ослабить или направить в нужное русло, — полагает журналист "Украина.ру", политолог Василий Стоякин. — Предстоят кадровые и политические решения. Начнут, скорее всего, с отставки главкома Залужного и переформатирования кабинета министров".Не исключены также уголовно-политические действия против олигархов, добавляет эксперт. И речь не только об арестованном Игоре Коломойском. Еще есть, например, Ринат Ахметов. С выборами пока непонятно. Вроде бы их отменили, но ситуация может измениться в любой момент.
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киев, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам

Подоляк: у украинцев накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов"

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти вынуждены признать: люди устали и раздражены. Коррупция, скандальные высказывания политиков и продолжающийся конфликт со всеми его последствиями рушат рейтинг Зеленского. Что украинцы требуют и что получат — в материале РИА Новости.

Неоправданные ожидания

У населения накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов", сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью местным СМИ. Общество знает, что не все в государственной вертикали, включая местные администрации, прилагают достаточно усилий.
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
"Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", — продолжил он. Упомянул два года боевых действий, стагнацию политической жизни, множество нереализованных амбиций. И заключил: отношение к власти меняется.
В The Economist, ссылаясь на ноябрьский соцопрос, утверждают: рейтинг Зеленского упал до 32 процентов. Мэр Киева Виталий Кличко сказал швейцарскому порталу 20 Minuten, что не удивлен этим.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за свои ошибки", — пояснил он. Ранее Кличко говорил о скатывании в авторитаризм: на Украине практически не осталось независимых институтов власти и все подчинено настроению одного человека.

Народ обеспокоен

В Bloomberg отмечают: украинцев беспокоит напряженность во властных верхах. Не придает оптимизма и постепенное осознание того, что конфликт затягивается. В регионах организуют митинги за возвращение мобилизованных домой. Год назад такое было редкостью, а теперь в Киеве, Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге собираются десятки протестующих, иногда и сотни.
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве
В Раде обсуждают возможность демобилизации после 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако инициатива вряд ли пройдет.
Пятого сентября на сайте президента зарегистрирована петиция с требованием изменить действующие правила призыва. Под тем, чтобы "выравнять условия для всех граждан", мобилизовав депутатов и чиновников, подписались более 25 тысяч человек. Зеленскому придется это рассмотреть.

Неизбежное падение

В Der Spiegel пишут о массовой усталости ВСУ. Приводят в пример бойца, который ушел на фронт добровольцем в 2022-м, а сейчас хочет мира. По его словам, на линии боевого соприкосновения преобладают пожилые. Даже те, кто против переговоров с Москвой, больше не в силах воевать. "Теперь очередь других", — говорят солдаты.
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой
Сорок четыре процента украинцев, опрошенных агентством "Рейтинг", считают, что надо искать компромисс с Россией. Не хочет мира 48 процентов (летом было 60). Из них почти половина — в возрасте 36-50 лет из западных областей. Те, кто помоложе и с востока, предпочитают переговоры.
"Продолжающиеся боевые действия влияют на настроение в обществе. Люди выходят на митинги, хотя это может создать для них проблемы. Политические требования пока не выдвигают, но такие акции очень показательны", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.
То, что говорят в офисе президента, — маневры отдельных политиков. "Подоляк заранее хочет обозначить свою позицию для США. Дескать, он предупреждал, к чему все идет. Зеленского пока воспринимают как главу государства, оказавшегося на посту в тяжелое время. Но ему все сложнее сохранять доверие населения. Рейтинг неизбежно продолжит падение", — уверен эксперт.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Власти готовят ответные меры. "Вероятно, есть план, который должен накопившееся недовольство ослабить или направить в нужное русло, — полагает журналист "Украина.ру", политолог Василий Стоякин. — Предстоят кадровые и политические решения. Начнут, скорее всего, с отставки главкома Залужного и переформатирования кабинета министров".
Не исключены также уголовно-политические действия против олигархов, добавляет эксперт. И речь не только об арестованном Игоре Коломойском. Еще есть, например, Ринат Ахметов. С выборами пока непонятно. Вроде бы их отменили, но ситуация может измениться в любой момент.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября, 08:00
 
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