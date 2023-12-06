https://ria.ru/20231206/uilan-1914155498.html
В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича
В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича - РИА Новости, 06.12.2023
В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича
Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом заключённых американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:28
2023-12-06T16:28
2023-12-06T16:28
россия
сша
пол уилан
эван гершкович
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом заключённых американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США в последние недели выдвинули России новое, "существенное" предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла. "Мы эту тему публично не обсуждаем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912314546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, пол уилан, эван гершкович, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Пол Уилан, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича
Песков: Россия не обсуждает публично переговоры с США по Уилану и Гершковичу