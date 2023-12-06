https://ria.ru/20231206/uilan-1914155498.html

В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича

В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича - РИА Новости, 06.12.2023

В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Уилана и Гершковича

Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом заключённых американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:28

2023-12-06T16:28

2023-12-06T16:28

россия

сша

пол уилан

эван гершкович

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом заключённых американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США в последние недели выдвинули России новое, "существенное" предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла. "Мы эту тему публично не обсуждаем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912314546.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, пол уилан, эван гершкович, дмитрий песков, в мире