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Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина - РИА Новости, 06.12.2023
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06:38 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ugroza-1914022468.html
Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина
Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина - РИА Новости, 06.12.2023
Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина
Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы, об этом пишут обозреватели Axios Закари Басу и Стеф... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:38
2023-12-06T06:38
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы, об этом пишут обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт."На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны", — говорится в публикации.По словам авторов статьи, обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" находится под серьезной угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке и неспособности американского Конгресса договориться в выделении помощи двум странам.В бюджетном споре увязли и европейские страны, что ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, говорится в материале.Авторы также подчеркнули, что неспособность ВСУ добиться какого-либо военного результата на фронте наряду с дипломатическими неудачами благоприятствует целям России."Расчет президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается", — заключили аналитики.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html
https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина

Axios: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в европейских столицах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы, об этом пишут обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт.
"На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны", — говорится в публикации.
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По словам авторов статьи, обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" находится под серьезной угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке и неспособности американского Конгресса договориться в выделении помощи двум странам.
В бюджетном споре увязли и европейские страны, что ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, говорится в материале.
Авторы также подчеркнули, что неспособность ВСУ добиться какого-либо военного результата на фронте наряду с дипломатическими неудачами благоприятствует целям России.
«
"Расчет президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается", — заключили аналитики.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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