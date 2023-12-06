https://ria.ru/20231206/ugroza-1914022468.html

Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина

Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина - РИА Новости, 06.12.2023

Угроза жизни. В США назвали три направления, на которых проигрывает Украина

Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы, об этом пишут обозреватели Axios Закари Басу и Стеф... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:38

2023-12-06T06:38

2023-12-06T06:38

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы, об этом пишут обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт."На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны", — говорится в публикации.По словам авторов статьи, обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" находится под серьезной угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке и неспособности американского Конгресса договориться в выделении помощи двум странам.В бюджетном споре увязли и европейские страны, что ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, говорится в материале.Авторы также подчеркнули, что неспособность ВСУ добиться какого-либо военного результата на фронте наряду с дипломатическими неудачами благоприятствует целям России."Расчет президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается", — заключили аналитики.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html

https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросоюз