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В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР
В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР - РИА Новости, 06.12.2023
В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР
Полиция арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:30
2023-12-06T07:30
2023-12-06T07:30
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фбр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. В конце ноября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое неизвестных совершили вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. "Несовершеннолетний арестован в связи с вооруженным угоном автомобиля федерального агента", - говорится в заявлении полиции Вашингтона. Отмечается, что речь идет о 17-летнем подростке. Его обвинили в вооруженном угоне как взрослого. Однако, отмечает полиция, расследование продолжается.
https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html
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вашингтон (штат), фбр, в мире
Вашингтон (штат), ФБР, В мире
В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР
В Вашингтоне арестовали 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля ФБР
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне.
В конце ноября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое неизвестных совершили вооруженный угон автомобиля агента ФБР
в Вашингтоне.
В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком
"Несовершеннолетний арестован в связи с вооруженным угоном автомобиля федерального агента", - говорится в заявлении полиции Вашингтона.
Отмечается, что речь идет о 17-летнем подростке. Его обвинили в вооруженном угоне как взрослого.
Однако, отмечает полиция, расследование продолжается.
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат