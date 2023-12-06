https://ria.ru/20231206/ugon-1914024638.html

В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР

В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР - РИА Новости, 06.12.2023

В Вашингтоне арестовали подростка за угон автомобиля агента ФБР

Полиция арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:30

2023-12-06T07:30

2023-12-06T07:30

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция арестовала 17-летнего подростка за вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. В конце ноября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двое неизвестных совершили вооруженный угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне. "Несовершеннолетний арестован в связи с вооруженным угоном автомобиля федерального агента", - говорится в заявлении полиции Вашингтона. Отмечается, что речь идет о 17-летнем подростке. Его обвинили в вооруженном угоне как взрослого. Однако, отмечает полиция, расследование продолжается.

https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909219845.html

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вашингтон (штат), фбр, в мире