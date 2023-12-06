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"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому - РИА Новости, 06.12.2023
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09:26 06.12.2023 (обновлено: 09:38 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/udary-1914037011.html
"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому
"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому - РИА Новости, 06.12.2023
"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, сообщает Newsweek. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:26
2023-12-06T09:38
в мире
украина
киев
болгария
владимир зеленский
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, сообщает Newsweek.&quot;После отказа Болгарии передать Киеву сто единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского&quot;, — говорится в материале.Как отмечают журналисты, украинский политик находится в очень тяжелом положении по всем фронтам: Запад отказывается прислать дополнительную поддержку, ВСУ не добиваются никаких успехов, Россия становится только сильнее, а сам Зеленский сталкивается с критикой оппозиции."Украину ждут очень трудные времена. И элиты, и общество на Западе устали от войны", — резюмировали авторы статьи.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что под руководством действующего президента страна движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил мэр столицы.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html
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в мире, украина, киев, болгария, владимир зеленский, виталий кличко, вооруженные силы украины, bild, политика
В мире, Украина, Киев, Болгария, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Bild, Политика
"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому

Newsweek: Зеленский в последнее время терпит одни неудачи

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, сообщает Newsweek.
«

"После отказа Болгарии передать Киеву сто единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского", — говорится в материале.

Как отмечают журналисты, украинский политик находится в очень тяжелом положении по всем фронтам: Запад отказывается прислать дополнительную поддержку, ВСУ не добиваются никаких успехов, Россия становится только сильнее, а сам Зеленский сталкивается с критикой оппозиции.
"Украину ждут очень трудные времена. И элиты, и общество на Западе устали от войны", — резюмировали авторы статьи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
План Зеленского раскрыт. В Киеве готовят ответ раздраженным украинцам
Вчера, 08:00
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что под руководством действующего президента страна движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил мэр столицы.
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Все будет хуже. В США предупредили Зеленского о крупномасштабной катастрофе
5 декабря, 15:53
 
В миреУкраинаКиевБолгарияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоВооруженные силы УкраиныBildПолитика
 
 
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