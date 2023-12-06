https://ria.ru/20231206/udary-1914037011.html

"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому

"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому - РИА Новости, 06.12.2023

"По всем фронтам". СМИ сообщили о серии ударов по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, сообщает Newsweek. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:26

2023-12-06T09:26

2023-12-06T09:38

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киев

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виталий кличко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, сообщает Newsweek."После отказа Болгарии передать Киеву сто единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского", — говорится в материале.Как отмечают журналисты, украинский политик находится в очень тяжелом положении по всем фронтам: Запад отказывается прислать дополнительную поддержку, ВСУ не добиваются никаких успехов, Россия становится только сильнее, а сам Зеленский сталкивается с критикой оппозиции."Украину ждут очень трудные времена. И элиты, и общество на Западе устали от войны", — резюмировали авторы статьи.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что под руководством действующего президента страна движется к авторитаризму. В качестве примера он привел отстранение от должности руководителей нескольких крупных городов. В офисе Зеленского видят в них атавизм — препятствие на пути к централизации властных структур, пояснил мэр столицы.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html

https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913910242.html

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в мире, украина, киев, болгария, владимир зеленский, виталий кличко, вооруженные силы украины, bild, политика