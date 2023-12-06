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В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана

В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана - РИА Новости, 06.12.2023

В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram-канале, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведет ответный огонь. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:50

2023-12-06T18:50

2023-12-06T18:50

в мире

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram-канале, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведет ответный огонь. "Был зафиксирован ряд пусков из Ливана в направлении Израиля. ЦАХАЛ ведет ответный обстрел по источникам огня", - говорится в сообщении.Ранее в ЦАХАЛ сообщали о тревогах на севере Израиля.

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году