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В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана
В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана - РИА Новости, 06.12.2023
В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram-канале, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведет ответный огонь. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:50
2023-12-06T18:50
2023-12-06T18:50
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила Telegram-канале, что зафиксировала пуски с территории Ливана и ведет ответный огонь. "Был зафиксирован ряд пусков из Ливана в направлении Израиля. ЦАХАЛ ведет ответный обстрел по источникам огня", - говорится в сообщении.Ранее в ЦАХАЛ сообщали о тревогах на севере Израиля.
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РИА Новости
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ заявили, что ведут ответный огонь после пусков с территории Ливана
ЦАХАЛ: армия нанесла удары в ответ на пуски с территории Ливана