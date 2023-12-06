https://ria.ru/20231206/udar-1914135512.html

В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана

В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана - РИА Новости, 06.12.2023

В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:17

2023-12-06T15:17

2023-12-06T15:17

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ливан

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. "Некоторое время назад из Ливана было произведено несколько пусков с территории Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля, прилегающего к Араб-аль-Арамше, а также поста ЦАХАЛ в районе горы Хермон. Армия обороны Израиля наносит удары по местам пусков", - говорится в сообщении.Как отмечается, с утра танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по нескольким объектам в Ливане, а авиация армии Израиля нанесла удар по военному командному центру и военной инфраструктуре, принадлежащим ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году