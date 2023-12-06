https://ria.ru/20231206/udar-1914135512.html
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана - РИА Новости, 06.12.2023
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:17
2023-12-06T15:17
2023-12-06T15:17
в мире
израиль
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_8a709e3380cab41aeef41fdfcf353e31.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. "Некоторое время назад из Ливана было произведено несколько пусков с территории Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля, прилегающего к Араб-аль-Арамше, а также поста ЦАХАЛ в районе горы Хермон. Армия обороны Израиля наносит удары по местам пусков", - говорится в сообщении.Как отмечается, с утра танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по нескольким объектам в Ливане, а авиация армии Израиля нанесла удар по военному командному центру и военной инфраструктуре, принадлежащим ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231206/udary-1914113285.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8134e92a478cf01d8ce73159817f82ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана
ЦАХАЛ: армия нанесла удары в ответ на несколько пусков с территории Ливана