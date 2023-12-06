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В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана - РИА Новости, 06.12.2023
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15:17 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/udar-1914135512.html
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана - РИА Новости, 06.12.2023
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:17
2023-12-06T15:17
в мире
израиль
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана. "Некоторое время назад из Ливана было произведено несколько пусков с территории Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля, прилегающего к Араб-аль-Арамше, а также поста ЦАХАЛ в районе горы Хермон. Армия обороны Израиля наносит удары по местам пусков", - говорится в сообщении.Как отмечается, с утра танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по нескольким объектам в Ливане, а авиация армии Израиля нанесла удар по военному командному центру и военной инфраструктуре, принадлежащим ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231206/udary-1914113285.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ заявили об ударах в ответ на несколько пусков из Ливана

ЦАХАЛ: армия нанесла удары в ответ на несколько пусков с территории Ливана

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкВооруженные силы Израиля
Вооруженные силы Израиля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Вооруженные силы Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на несколько пусков с территории Ливана.
"Некоторое время назад из Ливана было произведено несколько пусков с территории Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля, прилегающего к Араб-аль-Арамше, а также поста ЦАХАЛ в районе горы Хермон. Армия обороны Израиля наносит удары по местам пусков", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с утра танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по нескольким объектам в Ливане, а авиация армии Израиля нанесла удар по военному командному центру и военной инфраструктуре, принадлежащим ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В ХАМАС заявили о ракетных ударах по израильским кибуцам близ Газы
Вчера, 14:18
 
В миреИзраильЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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