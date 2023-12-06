https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html
Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко
Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко - РИА Новости, 06.12.2023
Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко
Мероприятия по государственной поддержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили преодолеть тренд на РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:35
2023-12-06T13:35
2023-12-06T13:36
наука
общество
россия
наука
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мероприятия по государственной поддержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили преодолеть тренд на сокращение числа специалистов в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Реализуемые за последние два года мероприятия позволили преодолеть негативный тренд оттока специалистов из сферы науки и сокращения количества исследователей", - сказал Чернышенко в среду на правительственном часе в Госдуме. "Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научного персонала в мире, и будем закреплять этот успех", - добавил он. По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия науки и технологий уже прошло свыше 2 тысяч мероприятий, в них приняли участие 20 миллионов человек. Также вице-премьер привел данные ВЦИОМ, согласно которым 79% граждан России гордятся современными отечественными учеными, а 65% родителей хотят, чтобы их дети работали в науке. Президент России Владимир Путин своим указом в апреле 2022 года объявил в РФ Десятилетие науки и технологии. Основные задачи Десятилетия - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.
https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, наука, дмитрий чернышенко
Наука, Общество, Россия, Наука, Дмитрий Чернышенко
Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко
Чернышенко: Россия за два года преодолела тренд на снижение числа ученых
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мероприятия по государственной поддержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили преодолеть тренд на сокращение числа специалистов в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Реализуемые за последние два года мероприятия позволили преодолеть негативный тренд оттока специалистов из сферы науки и сокращения количества исследователей", - сказал Чернышенко в среду на правительственном часе в Госдуме
.
"Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научного персонала в мире, и будем закреплять этот успех", - добавил он.
По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия науки и технологий уже прошло свыше 2 тысяч мероприятий, в них приняли участие 20 миллионов человек.
Найти и сохранить. Как готовят будущих ученых в России
Также вице-премьер привел данные ВЦИОМ
, согласно которым 79% граждан России гордятся современными отечественными учеными, а 65% родителей хотят, чтобы их дети работали в науке.
Президент России Владимир Путин
своим указом в апреле 2022 года объявил в РФ Десятилетие науки и технологии. Основные задачи Десятилетия - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.