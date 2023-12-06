https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html

Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко

Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко - РИА Новости, 06.12.2023

Россия преодолела тренд на снижение числа ученых, заявил Чернышенко

Мероприятия по государственной поддержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили преодолеть тренд на РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:35

2023-12-06T13:35

2023-12-06T13:36

наука

общество

россия

наука

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мероприятия по государственной поддержке сферы исследований и разработок, проводимые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили преодолеть тренд на сокращение числа специалистов в этой области, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Реализуемые за последние два года мероприятия позволили преодолеть негативный тренд оттока специалистов из сферы науки и сокращения количества исследователей", - сказал Чернышенко в среду на правительственном часе в Госдуме. "Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научного персонала в мире, и будем закреплять этот успех", - добавил он. По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия науки и технологий уже прошло свыше 2 тысяч мероприятий, в них приняли участие 20 миллионов человек. Также вице-премьер привел данные ВЦИОМ, согласно которым 79% граждан России гордятся современными отечественными учеными, а 65% родителей хотят, чтобы их дети работали в науке. Президент России Владимир Путин своим указом в апреле 2022 года объявил в РФ Десятилетие науки и технологии. Основные задачи Десятилетия - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.

https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, наука, дмитрий чернышенко