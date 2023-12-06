https://ria.ru/20231206/ubiystvo-1914210620.html

Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК

Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК - РИА Новости, 06.12.2023

Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:38

2023-12-06T19:38

2023-12-06T20:25

происшествия

московская область (подмосковье)

илья кива

верховная рада украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

ольга врадий

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины", — сказала она.По предварительной информации, сегодня вечером на территории парка у одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Одинцовском городском округе неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте.В свою очередь, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ведомства к убийству политика. По его словам, Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день он вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву.В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.

https://ria.ru/20231206/popov-1914173056.html

https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), илья кива, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, ольга врадий