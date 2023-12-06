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Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК - РИА Новости, 06.12.2023
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19:38 06.12.2023 (обновлено: 20:25 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ubiystvo-1914210620.html
Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК
Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК - РИА Новости, 06.12.2023
Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК
Следственный комитет завел уголовное дело после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:38
2023-12-06T20:25
происшествия
московская область (подмосковье)
илья кива
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
ольга врадий
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий.&quot;Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины&quot;, — сказала она.По предварительной информации, сегодня вечером на территории парка у одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Одинцовском городском округе неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте.В свою очередь, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ведомства к убийству политика. По его словам, Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день он вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву.В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.
https://ria.ru/20231206/popov-1914173056.html
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происшествия, московская область (подмосковье), илья кива, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, ольга врадий
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Ольга Врадий
Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК

СК: Кива скончался на месте от выстрела из неизвестного оружия, заведено дело

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК Ольга Врадий.
«

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины", — сказала она.

По предварительной информации, сегодня вечером на территории парка у одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Одинцовском городском округе неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот умер на месте.
В свою очередь, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ведомства к убийству политика. По его словам, Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.
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На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день он вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву.
В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Илья КиваВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаОльга Врадий
 
 
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