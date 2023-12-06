https://ria.ru/20231206/turisty-1914048318.html

Эксперты рассказали, куда едут туристы-одиночки из России

Эксперты рассказали, куда едут туристы-одиночки из России - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперты рассказали, куда едут туристы-одиночки из России

Большинство россиян, предпочитающих путешествие в одиночестве, выбирая из числа зарубежных направлений, на новогодние каникулы забронировали отели в Европе и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:24

2023-12-06T17:24

2023-12-06T17:24

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Большинство россиян, предпочитающих путешествие в одиночестве, выбирая из числа зарубежных направлений, на новогодние каникулы забронировали отели в Европе и Таиланде, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Больше всего путешественников, желающих отдохнуть в одиночестве, полетят в Таиланд: 5,3 процента отельных заказов, в которых только один гость, оформлено на Пхукете. Чуть меньше, или 4,8 процента туристов, проведут время в Париже, а четыре процента – в Стамбуле. В топ-10 также вошли Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона", – рассказали в сервисе, комментируя бронирования на период новогодних каникул российских туристов, выбирающих из числа зарубежных направлений. В совокупности на бронирование отелей в городах Европы, входящих в первую десятку, пришлось порядка 19 процентов. Аналитики выяснили, что в основном соло-путешественники планируют короткие поездки за границу: 43,7 процента заказов оформлены на срок до трех дней. Многие туристы остановятся в отеле на 4-7 дней (37,9 процента), а каникулы больше недели устроят себе 18,4 процента россиян. Говоря о внутрироссийских направлениях, в OneTwoTrip сообщили, что наиболее популярным городом у путешественников-одиночек стала Москва. "В столице на новогодние каникулы оформлено 30,9 процента заказов. Далее идут Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,8 процента, и Сочи, куда отправятся 10,5 процента россиян. Также номер на одного часто бронируют в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске", – сообщили в компании. В сервисе добавили, что чаще всего россияне, планирующие провести новогодние каникулы в одиночестве в нашей стране, бронируют номер на четыре-семь дней. На такой срок оформлено 49,5 процента заказов. Чуть меньше, или 44,2 процента, будут отдыхать до трех дней, а 6,3 процента – больше недели.

https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

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