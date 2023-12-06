Эксперты рассказали, куда едут туристы-одиночки из России
Европа и Таиланд вошли в число популярных направлений у туристов-одиночек
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкТуристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Большинство россиян, предпочитающих путешествие в одиночестве, выбирая из числа зарубежных направлений, на новогодние каникулы забронировали отели в Европе и Таиланде, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
"Больше всего путешественников, желающих отдохнуть в одиночестве, полетят в Таиланд: 5,3 процента отельных заказов, в которых только один гость, оформлено на Пхукете. Чуть меньше, или 4,8 процента туристов, проведут время в Париже, а четыре процента – в Стамбуле. В топ-10 также вошли Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона", – рассказали в сервисе, комментируя бронирования на период новогодних каникул российских туристов, выбирающих из числа зарубежных направлений.
В совокупности на бронирование отелей в городах Европы, входящих в первую десятку, пришлось порядка 19 процентов.
Аналитики выяснили, что в основном соло-путешественники планируют короткие поездки за границу: 43,7 процента заказов оформлены на срок до трех дней. Многие туристы остановятся в отеле на 4-7 дней (37,9 процента), а каникулы больше недели устроят себе 18,4 процента россиян.
Говоря о внутрироссийских направлениях, в OneTwoTrip сообщили, что наиболее популярным городом у путешественников-одиночек стала Москва. "В столице на новогодние каникулы оформлено 30,9 процента заказов. Далее идут Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,8 процента, и Сочи, куда отправятся 10,5 процента россиян. Также номер на одного часто бронируют в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске", – сообщили в компании.
В сервисе добавили, что чаще всего россияне, планирующие провести новогодние каникулы в одиночестве в нашей стране, бронируют номер на четыре-семь дней. На такой срок оформлено 49,5 процента заказов. Чуть меньше, или 44,2 процента, будут отдыхать до трех дней, а 6,3 процента – больше недели.