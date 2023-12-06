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Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове - РИА Новости, 06.12.2023
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21:20 06.12.2023 (обновлено: 21:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tsentr-1914226648.html
Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове
Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове - РИА Новости, 06.12.2023
Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове
В Иванове в обновленном здании начал работу Детский консультативно-диагностический центр, где маленьких пациентов принимают узкие специалисты по 17 направлениям РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:20
2023-12-06T21:23
ивановская область
общество
здоровье - общество
станислав воскресенский
иваново
ивановская область
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ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. В Иванове в обновленном здании начал работу Детский консультативно-диагностический центр, где маленьких пациентов принимают узкие специалисты по 17 направлениям и доступен широкий круг исследований, в том числе редких, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Центр переехал из тесных помещений первого этажа многоэтажки в новое просторное здание напротив. Для этого его практически полностью перестроили по проекту "Решаем вместе". В центре работают узкопрофильные специалисты, которых зачастую не хватает в первичном звене здравоохранения", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что также врачи проводят дополнительные обследования в амбулаторных условиях для постановки точного диагноза ребенку. Сейчас в учреждении принимают врачи по 17 медицинским направлениям: есть нефролог, кардиолог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, детский хирург и другие. Семь медиков – кандидаты наук. Со временем штат планируют расширять дублирующими специалистами: новое просторное здание позволяет это сделать. Губернатор Станислав Воскресенский обсудил новые условия с врачами и пациентами центра. "Дети наши и должны расти в таких условиях. Тогда совсем другое настроение, будут творить и созидать на благо нашего региона", - приводи пресс-служба слова Воскресенского. Мощность центра после переезда увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет 240 посещений в смену.
https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html
https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html
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общество, здоровье - общество, станислав воскресенский, иваново, ивановская область
Ивановская область, Общество, Здоровье - Общество, Станислав Воскресенский, Иваново, Ивановская область

Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове

© ФОТО: правительство Ивановской области Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове
Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове
© ФОТО: правительство Ивановской области
Детский консультативно-диагностический центр начал работу в Иванове
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 6 дек – РИА Новости. В Иванове в обновленном здании начал работу Детский консультативно-диагностический центр, где маленьких пациентов принимают узкие специалисты по 17 направлениям и доступен широкий круг исследований, в том числе редких, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
«
"Центр переехал из тесных помещений первого этажа многоэтажки в новое просторное здание напротив. Для этого его практически полностью перестроили по проекту "Решаем вместе". В центре работают узкопрофильные специалисты, которых зачастую не хватает в первичном звене здравоохранения", – сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что также врачи проводят дополнительные обследования в амбулаторных условиях для постановки точного диагноза ребенку. Сейчас в учреждении принимают врачи по 17 медицинским направлениям: есть нефролог, кардиолог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, детский хирург и другие. Семь медиков – кандидаты наук. Со временем штат планируют расширять дублирующими специалистами: новое просторное здание позволяет это сделать.
Губернатор Станислав Воскресенский обсудил новые условия с врачами и пациентами центра.
«
"Дети наши и должны расти в таких условиях. Тогда совсем другое настроение, будут творить и созидать на благо нашего региона", - приводи пресс-служба слова Воскресенского.
Мощность центра после переезда увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет 240 посещений в смену.
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Ивановская областьОбществоЗдоровье - ОбществоСтанислав ВоскресенскийИвановоИвановская область
 
 
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