Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА
Александр Лазарев займет бывший вакантным пост главного режиссера ЦАТРА
Народный артист России Александр Лазарев. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник.
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"В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев", — сказал собеседник агентства.
В 2022 году предложение занять этот пост получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, но он склонился к тому, чтобы поставить несколько спектаклей в качестве режиссера. В частности, сообщалось, что он может сделать театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.
Александр Лазарев проходил военную службу при Театре советской армии. Родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье известных советских актеров Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой. В 12 лет начал играть в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, ездил с родителями на гастроли. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Калягина), после чего его приняли в труппу "Московского государственного театра имени Ленинского комсомола" (Ленком), где до сих пор был одним из ведущих актеров.
Артист также снимался в музыкальных клипах режиссера Тиграна Кеосаяна на песни Михаила Шуфутинского и Игоря Крутого.
Александр Лазарев — народный артист России (2007). Лауреат Государственной премии (1996), награжден орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии Фонда Станиславского (1996), лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1996), трижды лауреат театральной премии "Чайка" (1996, 2003, 2006). Актер женат, у него двое детей.
Днем рождения театра принято считать 6 февраля 1930-го, когда в Москве показали спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный событиям на границе с Китаем. Главными режиссерами театра в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. C 1995 по 2020 год этот пост занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.