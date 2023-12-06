https://ria.ru/20231206/tsatra-1914051309.html

Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА

Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА

У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:25

2023-12-06T10:25

2023-12-06T11:08

культура

москва

александр лазарев (актер)

новости культуры

центральный академический театр российской армии

россия

китай

эмир кустурица

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник."В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев", — сказал собеседник агентства.В 2022 году предложение занять этот пост получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, но он склонился к тому, чтобы поставить несколько спектаклей в качестве режиссера. В частности, сообщалось, что он может сделать театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.Артист также снимался в музыкальных клипах режиссера Тиграна Кеосаяна на песни Михаила Шуфутинского и Игоря Крутого.Александр Лазарев — народный артист России (2007). Лауреат Государственной премии (1996), награжден орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии Фонда Станиславского (1996), лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1996), трижды лауреат театральной премии "Чайка" (1996, 2003, 2006). Актер женат, у него двое детей.Днем рождения театра принято считать 6 февраля 1930-го, когда в Москве показали спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный событиям на границе с Китаем. Главными режиссерами театра в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. C 1995 по 2020 год этот пост занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.

https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html

https://ria.ru/20231204/std-1913651138.html

москва

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, александр лазарев (актер), новости культуры, центральный академический театр российской армии , россия, китай, эмир кустурица, тигран кеосаян