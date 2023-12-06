Рейтинг@Mail.ru
Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:25 06.12.2023 (обновлено: 11:08 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tsatra-1914051309.html
Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА
Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА
У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:25
2023-12-06T11:08
культура
москва
александр лазарев (актер)
новости культуры
центральный академический театр российской армии
россия
китай
эмир кустурица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785289063_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_ef6460a00945ba7fd74344196e62e34b.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник."В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев", — сказал собеседник агентства.В 2022 году предложение занять этот пост получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, но он склонился к тому, чтобы поставить несколько спектаклей в качестве режиссера. В частности, сообщалось, что он может сделать театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.Артист также снимался в музыкальных клипах режиссера Тиграна Кеосаяна на песни Михаила Шуфутинского и Игоря Крутого.Александр Лазарев — народный артист России (2007). Лауреат Государственной премии (1996), награжден орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии Фонда Станиславского (1996), лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1996), трижды лауреат театральной премии "Чайка" (1996, 2003, 2006). Актер женат, у него двое детей.Днем рождения театра принято считать 6 февраля 1930-го, когда в Москве показали спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный событиям на границе с Китаем. Главными режиссерами театра в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. C 1995 по 2020 год этот пост занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.
https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html
https://ria.ru/20231204/std-1913651138.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785289063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_959535f2ed849a8266f817baa397d378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр лазарев (актер), новости культуры, центральный академический театр российской армии , россия, китай, эмир кустурица, тигран кеосаян
Культура, Москва, Александр Лазарев (актер), Новости культуры, Центральный академический театр Российской армии , Россия, Китай, Эмир Кустурица, Тигран Кеосаян
Источник: Александр Лазарев станет главным режиссером ЦАТРА

Александр Лазарев займет бывший вакантным пост главного режиссера ЦАТРА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Лазарев
Народный артист России Александр Лазарев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народный артист России Александр Лазарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Театра российской армии спустя три года появится главный режиссер, им станет артист Александр Лазарев, сообщил РИА Новости источник.
«
"В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев", — сказал собеседник агентства.
В 2022 году предложение занять этот пост получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, но он склонился к тому, чтобы поставить несколько спектаклей в качестве режиссера. В частности, сообщалось, что он может сделать театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.

Александр Лазарев проходил военную службу при Театре советской армии. Родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье известных советских актеров Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой. В 12 лет начал играть в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, ездил с родителями на гастроли. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Калягина), после чего его приняли в труппу "Московского государственного театра имени Ленинского комсомола" (Ленком), где до сих пор был одним из ведущих актеров.

Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом
23 февраля, 18:01
Артист также снимался в музыкальных клипах режиссера Тиграна Кеосаяна на песни Михаила Шуфутинского и Игоря Крутого.
Александр Лазарев — народный артист России (2007). Лауреат Государственной премии (1996), награжден орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии Фонда Станиславского (1996), лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1996), трижды лауреат театральной премии "Чайка" (1996, 2003, 2006). Актер женат, у него двое детей.
Днем рождения театра принято считать 6 февраля 1930-го, когда в Москве показали спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный событиям на границе с Китаем. Главными режиссерами театра в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец. C 1995 по 2020 год этот пост занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД
4 декабря, 14:52
 
КультураМоскваАлександр Лазарев (актер)Новости культурыЦентральный академический театр Российской армииРоссияКитайЭмир КустурицаТигран Кеосаян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала