https://ria.ru/20231206/tramp-1914020192.html

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена - РИА Новости, 06.12.2023

Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями его преемника Джо Байдена. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:47

2023-12-06T05:47

2023-12-06T05:47

айова

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями его преемника Джо Байдена. "Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News. Трамп при этом не стал отрицать, что сам часто пародирует Байдена на митингах, изображая как нынешний президент США не может покинуть сцену после выступлений. "Мировые лидеры, они в лучшей форме, они хотят лучшего для своих стран. А у нас кто-то, кто никогда не был в лучшей форме", - отметил Трамп. Политик подчеркнул, что Байдена в бытность законодателем описывали как "самого тупого сенатора". Также Трамп заявил, что не думает, что Байден дотянет до выборов, поскольку он, по словам экс-президента, в плохой физической и в еще худшей умственной форме. Айова начинает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. Конференция республиканцев пройдет 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд, которые распределятся между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате. Социологи прочат победу Трампа в Айове с половиной и более голосов. Собрание демократов пройдет также 15 января, но голоса будут приниматься по почте до "супервторника" 5 марта. На национальный съезд поедут 46 делегатов от штата.

https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html

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айова, сша, дональд трамп, джо байден, в мире