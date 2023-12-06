https://ria.ru/20231206/tramp-1914019669.html

Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться

Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться - РИА Новости, 06.12.2023

Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:39

2023-12-06T05:39

2023-12-06T05:39

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. "Единственное глобальное потепление, о котором мы должны волноваться, потому что оно может произойти завтра, это ядерное глобальное потепление", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия транслировал телеканал Fox News.

https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html

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айова

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сша, земля, айова, дональд трамп, в мире