https://ria.ru/20231206/tramp-1914019669.html
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться - РИА Новости, 06.12.2023
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:39
2023-12-06T05:39
2023-12-06T05:39
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. "Единственное глобальное потепление, о котором мы должны волноваться, потому что оно может произойти завтра, это ядерное глобальное потепление", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия транслировал телеканал Fox News.
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сша, земля, айова, дональд трамп, в мире
США, Земля, Айова, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
Трамп заявил, что бояться всем надо лишь ядерного потепления