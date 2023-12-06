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Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться - РИА Новости, 06.12.2023
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05:39 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tramp-1914019669.html
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться - РИА Новости, 06.12.2023
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:39
2023-12-06T05:39
сша
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айова
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта. "Единственное глобальное потепление, о котором мы должны волноваться, потому что оно может произойти завтра, это ядерное глобальное потепление", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия транслировал телеканал Fox News.
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сша, земля, айова, дональд трамп, в мире
США, Земля, Айова, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться

Трамп заявил, что бояться всем надо лишь ядерного потепления

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление - это последствия ядерного конфликта.
"Единственное глобальное потепление, о котором мы должны волноваться, потому что оно может произойти завтра, это ядерное глобальное потепление", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова.
Потепление климата - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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3 декабря, 13:38
Трансляцию мероприятия транслировал телеканал Fox News.
 
СШАЗемляАйоваДональд ТрампВ мире
 
 
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