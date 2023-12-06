https://ria.ru/20231206/tes-1914061306.html

ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе

ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе - РИА Новости, 06.12.2023

ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе

Теплоэлектростанция повреждена в прифронтовом районе на Украине, сообщили в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:09

2023-12-06T11:09

2023-12-06T11:09

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Теплоэлектростанция повреждена в прифронтовом районе на Украине, сообщили в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК. По информации компании, под удар попала одна из прифронтовых теплоэлектростанций. "Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Где именно находится ТЭС, в энергохолдинге не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231128/kherson-1912285321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дтэк