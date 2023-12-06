https://ria.ru/20231206/tes-1914061306.html
ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе
ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе - РИА Новости, 06.12.2023
ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе
Теплоэлектростанция повреждена в прифронтовом районе на Украине, сообщили в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:09
2023-12-06T11:09
2023-12-06T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Теплоэлектростанция повреждена в прифронтовом районе на Украине, сообщили в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК. По информации компании, под удар попала одна из прифронтовых теплоэлектростанций. "Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Где именно находится ТЭС, в энергохолдинге не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231128/kherson-1912285321.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК
ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе
Украинский энергохолдинг заявил о повреждении ТЭС в прифронтовом районе
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Теплоэлектростанция повреждена в прифронтовом районе на Украине, сообщили
в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК.
По информации компании, под удар попала одна из прифронтовых теплоэлектростанций.
"Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Где именно находится ТЭС, в энергохолдинге не уточнили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские власти утверждают, что в Херсоне поврежден завод