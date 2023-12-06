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В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории - РИА Новости, 06.12.2023
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14:11 06.12.2023 (обновлено: 15:55 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/territorii-1914110709.html
В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории
В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории - РИА Новости, 06.12.2023
В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя слова конгрессмена США, заявил, что Украина не сможет не только вернуть... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:11
2023-12-06T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя слова конгрессмена США, заявил, что Украина не сможет не только вернуть полуостров, но и сохранить большую часть территорий, которые сейчас контролирует. Ранее республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. "Чем ближе окончательный разгром украинской стороны, тем более здравомыслящие голоса звучат из западных стран. Украина не то что Крым не сможет вернуть и наши новые исторические территории, но также сохранить большую часть тех территорий, которые сейчас контролирует. Одесса, Харьков, Киев и другие исторически русские города ждут освобождения", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, администрация президента США Джо Байдена, вмешавшись в конфликт на Украине, допустила "серьезную стратегическую ошибку и политически похоронит сама себя". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231206/sredstva-1914108425.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914101132.html
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в мире, украина, роман чегринец, оон, россия, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Украина, Роман Чегринец, ООН, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории

Роман Чегринец: Украина не сможет сохранить свои территории

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя слова конгрессмена США, заявил, что Украина не сможет не только вернуть полуостров, но и сохранить большую часть территорий, которые сейчас контролирует.
Ранее республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров.
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"Чем ближе окончательный разгром украинской стороны, тем более здравомыслящие голоса звучат из западных стран. Украина не то что Крым не сможет вернуть и наши новые исторические территории, но также сохранить большую часть тех территорий, которые сейчас контролирует. Одесса, Харьков, Киев и другие исторически русские города ждут освобождения", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена, вмешавшись в конфликт на Украине, допустила "серьезную стратегическую ошибку и политически похоронит сама себя".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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