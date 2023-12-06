В Крыму заявили, что Украина не сможет сохранить свои территории
Роман Чегринец: Украина не сможет сохранить свои территории
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя слова конгрессмена США, заявил, что Украина не сможет не только вернуть полуостров, но и сохранить большую часть территорий, которые сейчас контролирует.
Ранее республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров.
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"Чем ближе окончательный разгром украинской стороны, тем более здравомыслящие голоса звучат из западных стран. Украина не то что Крым не сможет вернуть и наши новые исторические территории, но также сохранить большую часть тех территорий, которые сейчас контролирует. Одесса, Харьков, Киев и другие исторически русские города ждут освобождения", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена, вмешавшись в конфликт на Украине, допустила "серьезную стратегическую ошибку и политически похоронит сама себя".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".