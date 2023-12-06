https://ria.ru/20231206/terakt-1914178214.html
СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат
СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат - РИА Новости, 06.12.2023
СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат
Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва авто в Луганске, при котором погиб экс-депутат Народного совета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:48
2023-12-06T17:48
2023-12-06T18:23
происшествия
луганск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва авто в Луганске, при котором погиб экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщили в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20231201/sk-1913213399.html
луганск
луганская народная республика
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7 495 645-6601
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Работа следователей на месте взрыва в Луганске
Работа следователей на месте взрыва в Луганске
2023-12-06T17:48
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат
СК возбудил дело о теракте после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат