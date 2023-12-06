https://ria.ru/20231206/terakt-1914178214.html

СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат

СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат - РИА Новости, 06.12.2023

СК возбудил дело после подрыва авто в Луганске, где погиб экс-депутат

Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва авто в Луганске, при котором погиб экс-депутат Народного совета... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:48

2023-12-06T17:48

2023-12-06T18:23

происшествия

луганск

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки возбуждено после подрыва авто в Луганске, при котором погиб экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщили в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231201/sk-1913213399.html

луганск

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте взрыва в Луганске Работа следователей на месте взрыва в Луганске 2023-12-06T17:48 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)