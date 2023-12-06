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Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре - РИА Новости, 06.12.2023
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16:10 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/temperatura-1914151638.html
Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре
Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре - РИА Новости, 06.12.2023
Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре
Метеорологи впервые в ноябре 2023 года зафиксировали увеличение суточной температуры в среднем по всему земному шару на два градуса, сообщил в среду научный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:10
2023-12-06T16:10
погода
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
экология
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метеорологи впервые в ноябре 2023 года зафиксировали увеличение суточной температуры в среднем по всему земному шару на два градуса, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ноябре в мире произошло событие уникальное &lt;…&gt; 17 и 18 ноября впервые за весь период наблюдений спутниковых средняя глобальная температура в эти дни превысила два градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве. Вильфанд уточнил, что в 2023 году впервые началась оценка температуры по всей планете с помощью данных спутников дистанционного зондирования Земли. Для отечественных метеорологов, по его словам, это еще не совсем привычная система измерения. Приведенные им данные Вильфанд взял у Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и назвал их очень точными. "Парижское соглашение говорит о том, что глобальная температура должна повыситься не более чем на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, в крайнем случае на два. Конечно, это суточная, мгновенная, это не говорит о том, что в целом теперь так будет. Но это такой индикатор, показатель, который ориентирует даже не столько метеорологов, сколько политиков, экономистов на то, что с атмосферой происходят невероятные события. Невероятные, потому что их ранее никто никогда не наблюдал", - заключил он.
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погода, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, экология
Погода, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология
Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре

В ноябре суточная температура впервые увеличилась на два градуса на всей Земле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры
Термометр на окне квартиры - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Термометр на окне квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метеорологи впервые в ноябре 2023 года зафиксировали увеличение суточной температуры в среднем по всему земному шару на два градуса, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ноябре в мире произошло событие уникальное <…> 17 и 18 ноября впервые за весь период наблюдений спутниковых средняя глобальная температура в эти дни превысила два градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Вильфанд уточнил, что в 2023 году впервые началась оценка температуры по всей планете с помощью данных спутников дистанционного зондирования Земли. Для отечественных метеорологов, по его словам, это еще не совсем привычная система измерения. Приведенные им данные Вильфанд взял у Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и назвал их очень точными.
"Парижское соглашение говорит о том, что глобальная температура должна повыситься не более чем на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, в крайнем случае на два. Конечно, это суточная, мгновенная, это не говорит о том, что в целом теперь так будет. Но это такой индикатор, показатель, который ориентирует даже не столько метеорологов, сколько политиков, экономистов на то, что с атмосферой происходят невероятные события. Невероятные, потому что их ранее никто никогда не наблюдал", - заключил он.
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