https://ria.ru/20231206/temperatura-1914151638.html

Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре

Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре - РИА Новости, 06.12.2023

Вильфанд рассказал о невероятном температурном событии в ноябре

Метеорологи впервые в ноябре 2023 года зафиксировали увеличение суточной температуры в среднем по всему земному шару на два градуса, сообщил в среду научный... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:10

2023-12-06T16:10

2023-12-06T16:10

погода

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

экология

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метеорологи впервые в ноябре 2023 года зафиксировали увеличение суточной температуры в среднем по всему земному шару на два градуса, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ноябре в мире произошло событие уникальное <…> 17 и 18 ноября впервые за весь период наблюдений спутниковых средняя глобальная температура в эти дни превысила два градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве. Вильфанд уточнил, что в 2023 году впервые началась оценка температуры по всей планете с помощью данных спутников дистанционного зондирования Земли. Для отечественных метеорологов, по его словам, это еще не совсем привычная система измерения. Приведенные им данные Вильфанд взял у Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и назвал их очень точными. "Парижское соглашение говорит о том, что глобальная температура должна повыситься не более чем на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, в крайнем случае на два. Конечно, это суточная, мгновенная, это не говорит о том, что в целом теперь так будет. Но это такой индикатор, показатель, который ориентирует даже не столько метеорологов, сколько политиков, экономистов на то, что с атмосферой происходят невероятные события. Невероятные, потому что их ранее никто никогда не наблюдал", - заключил он.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, экология