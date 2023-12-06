https://ria.ru/20231206/tailand-1914181485.html
В Таиланде туристам рекомендовали скачать приложение для экстренной помощи
В Таиланде туристам рекомендовали скачать приложение для экстренной помощи - РИА Новости, 06.12.2023
В Таиланде туристам рекомендовали скачать приложение для экстренной помощи
Туристическая полиция Таиланда посоветовала иностранцам, которые планируют приехать на отдых в королевство, скачать мобильное приложение для получения помощи в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:15
2023-12-06T18:15
2023-12-06T18:15
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда посоветовала иностранцам, которые планируют приехать на отдых в королевство, скачать мобильное приложение для получения помощи в экстренных ситуациях, сообщает местное издание The Pattaya News. Как отмечается, туристическое приложение доступно на английском и тайском языках и бесплатно. Tourist Police I Lert U специально предназначено для иностранных гостей. Сервис позволяет обратиться за помощью правоохранительных органов в экстренной ситуации. Для этого необходимо отправить запрос в приложении, описав проблему и прикрепив фотографии. Информация будет отправлена в ближайшее отделение полиции. Оператор перезвонит по зарегистрированному номеру для оказания первой помощи до приезда полицейских. В начале ноября власти Таиланда сообщали, что с начала 2023 года страну посетили более 22 миллионов иностранных туристов. Россия с более чем миллионом заездов заняла пятое место – после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд
В Таиланде туристам рекомендовали скачать приложение для экстренной помощи
Полиция Таиланда советует туристам приложение для получения экстренной помощи
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда посоветовала иностранцам, которые планируют приехать на отдых в королевство, скачать мобильное приложение для получения помощи в экстренных ситуациях, сообщает местное издание The Pattaya News.
Как отмечается, туристическое приложение доступно на английском и тайском языках и бесплатно. Tourist Police I Lert U специально предназначено для иностранных гостей. Сервис позволяет обратиться за помощью правоохранительных органов в экстренной ситуации.
Для этого необходимо отправить запрос в приложении, описав проблему и прикрепив фотографии. Информация будет отправлена в ближайшее отделение полиции. Оператор перезвонит по зарегистрированному номеру для оказания первой помощи до приезда полицейских.
В начале ноября власти Таиланда сообщали, что с начала 2023 года страну посетили более 22 миллионов иностранных туристов. Россия
с более чем миллионом заездов заняла пятое место – после Малайзии
, Китая
, Южной Кореи
и Индии
. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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