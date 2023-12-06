https://ria.ru/20231206/su-35-1914120535.html

Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С

Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С - РИА Новости, 06.12.2023

Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С

Самолет Владимира Путина по пути в ОАЭ сопровождали четыре Су-35С ВКС России, видео полета опубликовало Минобороны. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:36

2023-12-06T14:36

2023-12-06T16:07

су-35с

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет Владимира Путина по пути в ОАЭ сопровождали четыре Су-35С ВКС России, видео полета опубликовало Минобороны.В ролике демонстрируется полет борта номер один в сопровождении истребителей, которые летят по два с каждой стороны от президентского Ил-96. Каждый военный самолет на внешней подвеске несет ракеты Р-73 и Р-77 класса "воздух — воздух". Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Су-35С сопровождали борт Путина на протяжении всего полета до Абу-Даби. Для этого были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых пролегал маршрут президентского самолета.Представитель Кремля уточнил, что самолеты ВКС будут сопровождать борт номер один и на протяжении дальнейшего маршрута: Абу-Даби — Эр-Рияд — Москва.В Минобороны добавили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.

https://ria.ru/20231206/putin-1914112498.html

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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С 2023-12-06T14:36 true PT1M09S

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су-35с, россия