https://ria.ru/20231206/su-35-1914120535.html
Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С
Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С - РИА Новости, 06.12.2023
Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С
Самолет Владимира Путина по пути в ОАЭ сопровождали четыре Су-35С ВКС России, видео полета опубликовало Минобороны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:36
2023-12-06T14:36
2023-12-06T16:07
су-35с
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самолет Владимира Путина по пути в ОАЭ сопровождали четыре Су-35С ВКС России, видео полета опубликовало Минобороны.В ролике демонстрируется полет борта номер один в сопровождении истребителей, которые летят по два с каждой стороны от президентского Ил-96. Каждый военный самолет на внешней подвеске несет ракеты Р-73 и Р-77 класса "воздух — воздух". Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Су-35С сопровождали борт Путина на протяжении всего полета до Абу-Даби. Для этого были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых пролегал маршрут президентского самолета.Представитель Кремля уточнил, что самолеты ВКС будут сопровождать борт номер один и на протяжении дальнейшего маршрута: Абу-Даби — Эр-Рияд — Москва.В Минобороны добавили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.
https://ria.ru/20231206/putin-1914112498.html
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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
2023-12-06T14:36
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су-35с, россия
Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С
Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета Путина четырьмя Су-35С