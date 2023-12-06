https://ria.ru/20231206/strelba-1914237380.html

В Лас-Вегасе сообщили о стрельбе на территории Невадского университета

В Лас-Вегасе сообщили о стрельбе на территории Невадского университета - РИА Новости, 06.12.2023

В Лас-Вегасе сообщили о стрельбе на территории Невадского университета

Полиция Лас-Вегаса сообщает о стрельбе на территории Невадского университета, предположительно, есть жертвы. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:23

2023-12-06T23:23

2023-12-06T23:36

лас-вегас

в мире

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса сообщает о стрельбе на территории Невадского университета, предположительно, есть жертвы.Как отмечают правоохранители, стрельба произошла в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе."Судя по всему, на данный момент есть несколько жертв", - сообщает полиция в аккаунте в соцсети Х, не уточняя каких-либо деталей.Университет в той же соцсети призывает персонал и студентов университета оставаться в укрытии.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов отметил, что его уведомили о стрельбе, администрация продолжит следить за развитием ситуации.

https://ria.ru/20231205/zaderzhannyy-1913980611.html

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

лас-вегас

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лас-вегас, в мире, джон кирби