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Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение - РИА Новости, 06.12.2023
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16:26 06.12.2023 (обновлено: 16:40 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/strelba-1914154634.html
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение - РИА Новости, 06.12.2023
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение
Мужчина, выстреливший в полицейского в Рязанской области, доставлен в медицинское учреждение, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:26
2023-12-06T16:40
происшествия
рязань
рязанская область
главное следственное управление ск рф
россия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Мужчина, выстреливший в полицейского в Рязанской области, доставлен в медицинское учреждение, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.Как сообщала прокуратура Рязанской области, в среду 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление при следственных действиях. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)."Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение", - сообщило СУСК.Уточняется, что погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области.По информации УМВД по Рязанской области, мужчина выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья.
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происшествия, рязань, рязанская область, главное следственное управление ск рф, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Главное следственное управление СК РФ, Россия, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение

Мужчину, выстрелившего в полицейского на трассе М-5, доставили в медучреждение

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской области
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Мужчина, выстреливший в полицейского в Рязанской области, доставлен в медицинское учреждение, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
Как сообщала прокуратура Рязанской области, в среду 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление при следственных действиях. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
«
"Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение", - сообщило СУСК.
Уточняется, что погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области.
По информации УМВД по Рязанской области, мужчина выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья.
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияРязаньРязанская областьГлавное следственное управление СК РФРоссияВологодская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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