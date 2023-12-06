https://ria.ru/20231206/strelba-1914154634.html
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение - РИА Новости, 06.12.2023
Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение
Мужчина, выстреливший в полицейского в Рязанской области, доставлен в медицинское учреждение, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:26
2023-12-06T16:26
2023-12-06T16:40
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Мужчина, выстреливший в полицейского в Рязанской области, доставлен в медицинское учреждение, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.Как сообщала прокуратура Рязанской области, в среду 47-летний уроженец Вологодской области оказал сопротивление при следственных действиях. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По информации регионального СУСК, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)."Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение", - сообщило СУСК.Уточняется, что погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области.По информации УМВД по Рязанской области, мужчина выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выстрелившего в полицейского под Рязанью доставили в медучреждение
Мужчину, выстрелившего в полицейского на трассе М-5, доставили в медучреждение