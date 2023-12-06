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Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт - РИА Новости, 06.12.2023
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16:05 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/strelba-1914150668.html
Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт
Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт
К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел конфликт злоумышленника с бывшей женой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:05
2023-12-06T16:05
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел конфликт злоумышленника с бывшей женой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, конфликт между бывшими супругами длится несколько лет. Женщина заявляла, что мужчина издевался и избивал ее. "Причина - раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", - сказал собеседник агентства. По подозрению в убийстве полицейского задержан уроженец Вологды 1976 года рождения, ранее он был судим за причинение вреда здоровья и угрозы убийством.
https://ria.ru/20231130/strelba-1913023040.html
рязанская область
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт

К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел семейный конфликт

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской области
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел конфликт злоумышленника с бывшей женой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, конфликт между бывшими супругами длится несколько лет. Женщина заявляла, что мужчина издевался и избивал ее.
"Причина - раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", - сказал собеседник агентства.
По подозрению в убийстве полицейского задержан уроженец Вологды 1976 года рождения, ранее он был судим за причинение вреда здоровья и угрозы убийством.
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