https://ria.ru/20231206/strelba-1914150668.html

Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт

Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: причиной стрельбы в Рязанской области стал семейный конфликт

К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел конфликт злоумышленника с бывшей женой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:05

2023-12-06T16:05

2023-12-06T16:05

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. К стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привел конфликт злоумышленника с бывшей женой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, конфликт между бывшими супругами длится несколько лет. Женщина заявляла, что мужчина издевался и избивал ее. "Причина - раздел имущества и детей. В среду к злоумышленнику пришли полицейские по заявлению экс-супруги. В результате мужчина открыл стрельбу", - сказал собеседник агентства. По подозрению в убийстве полицейского задержан уроженец Вологды 1976 года рождения, ранее он был судим за причинение вреда здоровья и угрозы убийством.

https://ria.ru/20231130/strelba-1913023040.html

рязанская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область