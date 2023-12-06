https://ria.ru/20231206/strelba-1914141420.html

Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим

Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим

Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:42

2023-12-06T15:42

2023-12-06T15:42

происшествия

рязанская область

вологда

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что сотрудник полиции погиб при стрельбе на федеральной автотрассе М-5 "Урал" в Рязанской области, подозреваемый в убийстве задержан. "Задержан уроженец Вологды 1976 года рождения. Ранее он был судим за причинение вреда здоровья, угрозы убийством, в том числе адвокату", - сказал источник.

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

рязанская область

вологда

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, вологда