Рейтинг@Mail.ru
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/strelba-1914141420.html
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим
Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:42
2023-12-06T15:42
происшествия
рязанская область
вологда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:431:591:763_1920x0_80_0_0_85b955f7abe5532c0c80725b7a6ebb85.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что сотрудник полиции погиб при стрельбе на федеральной автотрассе М-5 "Урал" в Рязанской области, подозреваемый в убийстве задержан. "Задержан уроженец Вологды 1976 года рождения. Ранее он был судим за причинение вреда здоровья, угрозы убийством, в том числе адвокату", - сказал источник.
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
рязанская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:419:591:862_1920x0_80_0_0_12ef46792943ccc9d20833d459345181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, вологда
Происшествия, Рязанская область, Вологда
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим

Мужчина, открывший стрельбу в Рязанской области, был судим за угрозы убийством

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской области
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что сотрудник полиции погиб при стрельбе на федеральной автотрассе М-5 "Урал" в Рязанской области, подозреваемый в убийстве задержан.
«
"Задержан уроженец Вологды 1976 года рождения. Ранее он был судим за причинение вреда здоровья, угрозы убийством, в том числе адвокату", - сказал источник.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор
28 ноября, 14:33
 
ПроисшествияРязанская областьВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала