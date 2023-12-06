https://ria.ru/20231206/strelba-1914141420.html
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим
Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:42
2023-12-06T15:42
2023-12-06T15:42
происшествия
рязанская область
вологда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:431:591:763_1920x0_80_0_0_85b955f7abe5532c0c80725b7a6ebb85.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открывший стрельбу на трассе М-5 в Рязанской области был ранее судим по нескольким статьям, в том числе за угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что сотрудник полиции погиб при стрельбе на федеральной автотрассе М-5 "Урал" в Рязанской области, подозреваемый в убийстве задержан. "Задержан уроженец Вологды 1976 года рождения. Ранее он был судим за причинение вреда здоровья, угрозы убийством, в том числе адвокату", - сказал источник.
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
рязанская область
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914136398_0:419:591:862_1920x0_80_0_0_12ef46792943ccc9d20833d459345181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, вологда
Происшествия, Рязанская область, Вологда
Источник: мужчина, открывший стрельбу на трассе М-5, ранее был судим
Мужчина, открывший стрельбу в Рязанской области, был судим за угрозы убийством