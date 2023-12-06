https://ria.ru/20231206/stavka-1914073489.html
Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году
Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году - РИА Новости, 06.12.2023
Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году
Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, а целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:05
2023-12-06T12:05
2023-12-06T12:11
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, а целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов."В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%", - сказал он на Дне инвестора "Сбера".
https://ria.ru/20231109/stavka-1908351198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер
Экономика, Россия, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году
Сбербанк ждет, что ключевая ставка ЦБ по итогам 2025 года будет восемь процентов