https://ria.ru/20231206/stavka-1914073489.html

Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году

Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году - РИА Новости, 06.12.2023

Сбербанк ждет ключевую ставку в восемь процентов в 2025 году

Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, а целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:05

2023-12-06T12:05

2023-12-06T12:11

экономика

россия

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

сбер

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года будет 8%, а целевой уровень по инфляции в 4% будет достигнут к 2025 году, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов."В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%", - сказал он на Дне инвестора "Сбера".

https://ria.ru/20231109/stavka-1908351198.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер