https://ria.ru/20231206/ssha-1914033662.html

Пилоту США, пытавшемуся отключить двигатели в полете, предъявили обвинения

Пилоту США, пытавшемуся отключить двигатели в полете, предъявили обвинения - РИА Новости, 06.12.2023

Пилоту США, пытавшемуся отключить двигатели в полете, предъявили обвинения

Находившемуся не при исполнении американскому пилоту Джозефу Эмерсону, который пытался заглушить двигатели самолета во время рейса в Сан-Франциско в октябре,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:04

2023-12-06T09:04

2023-12-06T09:04

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Находившемуся не при исполнении американскому пилоту Джозефу Эмерсону, который пытался заглушить двигатели самолета во время рейса в Сан-Франциско в октябре, предъявили обвинения по 84 пунктам: в создании угрозы для воздушного судна и в безрассудном создании угрозы для другого человека, сообщает телеканал CNN. "Джозефу Эмерсону, пилоту авиакомпании Alaska Airlines, который якобы пытался выключить двигатели пассажирского самолета в середине полета в октябре, во вторник в суде штата Орегон были предъявлены обвинения по 84 пунктам... Эмерсону предъявили обвинения по одному пункту в создании опасности для воздушного судна первой степени и 83 пунктам в безрассудном создании опасности для другого человека", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, адвокаты Эмерсона приветствовали решение не предъявлять ему 83 обвинения в покушении на убийство. Ранее агентство Ассошиейтед Пресс передавало, что трое пассажиров предъявили иск авиакомпании Alaska Airlines из-за пережитого морального потрясения после того, как во время рейса в Сан-Франциско находившийся не при исполнении американский пилот пытался отключить двигатели самолета. Согласно агентству, пассажиры рейса утверждали, что пилота не должны были допускать в кабину, так как он страдал депрессией и недостатком сна. В транспортном агентстве Портленда и региональном отделении ФБР ранее сообщили РИА Новости, что самолет американской авиакомпании Horizon Airlines (дочерняя организация Alaska Airlines) рейса Эверетт (штат Вашингтон) - Сан-Франциско пришлось экстренно сажать в Портленде после дебоша в кабине пилотов. Как сообщалось, дебош устроил сотрудник сторонней авиакомпании Джозеф Эмерсон, находящийся не при исполнении обязанностей. Прокуратура округа Орегон предъявила виновнику происшествия в федеральном суде обвинение по одной статье за вмешательство в работу членов экипажа воздушного судна. Кроме того, ранее отдельно Эмерсону предъявили обвинения в покушении на убийство и в безрассудной угрозе по 83 эпизодам, а также в создании угрозы для воздушного судна. В ходе расследования удалось выяснить, что пилоты воздушного судна, в котором летели 80 пассажиров и четверо членов экипажа, сами впустили Эмерсона в свою кабину и вели с ним беседы о различных воздушных судах. Однако во время полета он пожаловался на ухудшение состояния, после чего попытался схватиться за ручки отключения подачи топлива в двигатели. Возможной трагедии удалось избежать благодаря тому, что пилоты быстро справились с виновником происшествия и не допустили остановки двигателей из-за отсутствия топлива. New York Times со ссылкой на судебные документы сообщала, что Эмерсон находился под воздействием психоделических грибов.

https://ria.ru/20230605/ssha-1876139722.html

https://ria.ru/20200625/1573465534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сан-франциско, портленд