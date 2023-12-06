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Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о помощи США Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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14:06 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sredstva-1914108425.html
Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о помощи США Украине
Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о помощи США Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о помощи США Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о возможных способах поиска средств администрацией президента США... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:06
2023-12-06T14:06
джо байден
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мария захарова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о возможных способах поиска средств администрацией президента США Джо Байдена для помощи киевскому режиму. Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. "Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку нацистского киевского режима, но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, закончатся ли у Вашингтона деньги на продолжение конфликта на Украине или такие средства все же смогут найдены. "Я думаю, они (США - ред.) выручили бы фантастические средства, такой был бы чудесный фандрайзинг. Согласитесь, многие бы неплохо заплатили. Я думаю, что такую опцию они не должны скидывать со счетов", - добавила она. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера. Конгрессвумен рассказала, что фотографии, которые для представления в конгрессе были частично "цензурированны", были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Байден-младший. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914079615.html
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джо байден, сша, в мире, хантер байден, мария захарова, украина
Джо Байден, США, В мире, Хантер Байден, Мария Захарова, Украина
Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о помощи США Украине

Захарова предложила США выручить деньги для ВСУ, продав телефон Хантера Байдена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором ответила на вопрос журналиста Рейтер о возможных способах поиска средств администрацией президента США Джо Байдена для помощи киевскому режиму.
Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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"Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку нацистского киевского режима, но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, закончатся ли у Вашингтона деньги на продолжение конфликта на Украине или такие средства все же смогут найдены.
«
"Я думаю, они (США - ред.) выручили бы фантастические средства, такой был бы чудесный фандрайзинг. Согласитесь, многие бы неплохо заплатили. Я думаю, что такую опцию они не должны скидывать со счетов", - добавила она.
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее показала в конгрессе "неприличные" фото сына президента США Джо Байдена Хантера. Конгрессвумен рассказала, что фотографии, которые для представления в конгрессе были частично "цензурированны", были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Байден-младший.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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