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Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника" - РИА Новости, 06.12.2023
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"
Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:24
2023-12-06T07:24
2023-12-06T07:25
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "До Нового года 600-700 тысяч доз вакцины мы готовы наработать. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки этой продукции", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.
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александр гинцбург
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"
Гинцбург: ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника V"
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"До Нового года 600-700 тысяч доз вакцины мы готовы наработать. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки этой продукции", - сказал Гинцбург.
РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.