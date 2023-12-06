https://ria.ru/20231206/sputnik-1914024481.html

Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"

Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника" - РИА Новости, 06.12.2023

Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"

Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:24

2023-12-06T07:24

2023-12-06T07:25

александр гинцбург

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "До Нового года 600-700 тысяч доз вакцины мы готовы наработать. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки этой продукции", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.

https://ria.ru/20221117/immunitet-1832298668.html

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александр гинцбург