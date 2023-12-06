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Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника" - РИА Новости, 06.12.2023
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07:24 06.12.2023 (обновлено: 07:25 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sputnik-1914024481.html
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника" - РИА Новости, 06.12.2023
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"
Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:24
2023-12-06T07:25
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "До Нового года 600-700 тысяч доз вакцины мы готовы наработать. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки этой продукции", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.
https://ria.ru/20221117/immunitet-1832298668.html
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александр гинцбург
Александр Гинцбург
Ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника"

Гинцбург: ряд регионов заключил контракты на поставки обновленного "Спутника V"

© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) | Перейти в медиабанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с вакциной "Спутник"
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с вакциной Спутник - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с вакциной "Спутник". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки обновленной вакцины "Спутник V", до Нового года планируется наработать 600-700 тысяч доз вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"До Нового года 600-700 тысяч доз вакцины мы готовы наработать. Некоторые регионы уже заключили договоры на поставки этой продукции", - сказал Гинцбург.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
РФПИ: вакцинный коктейль в "Спутник V" дает устойчивый иммунитет к COVID
17 ноября 2022, 18:51
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.
 
Александр Гинцбург
 
 
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