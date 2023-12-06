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Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав - РИА Новости, 06.12.2023
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06:19 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sputnik-1914021745.html
Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав
Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав - РИА Новости, 06.12.2023
Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав
Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:19
2023-12-06T06:19
общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Все результаты клинических испытаний официально переданы в Минздрав для внесения изменений в регистрационное досье на новый антигенный состав вакцины. Это будет не новая регистрация препарата, а внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что серии уже произведенных доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились.
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общество, александр гинцбург
Общество, Александр Гинцбург
Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав

Гинцбург: результаты исследований обновленного "Спутника" переданы в Минздрав

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВакцинация COVID-19 российским препаратом "Спутник"
Вакцинация COVID-19 российским препаратом Спутник - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вакцинация COVID-19 российским препаратом "Спутник" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Все результаты клинических испытаний официально переданы в Минздрав для внесения изменений в регистрационное досье на новый антигенный состав вакцины. Это будет не новая регистрация препарата, а внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что серии уже произведенных доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы.
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились.
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