https://ria.ru/20231206/sputnik-1914021745.html

Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав

Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав - РИА Новости, 06.12.2023

Результаты исследований обновленного "Спутника" передали в Минздрав

Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:19

2023-12-06T06:19

2023-12-06T06:19

общество

александр гинцбург

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Все результаты клинических испытаний официально переданы в Минздрав для внесения изменений в регистрационное досье на новый антигенный состав вакцины. Это будет не новая регистрация препарата, а внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что серии уже произведенных доз вакцины переданы на контроль в центр экспертизы. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек и никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось, что исследования препарата завершились.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html

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2023

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общество, александр гинцбург