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Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе - РИА Новости, 06.12.2023
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе
Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:08
2023-12-06T06:08
2023-12-06T06:08
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций у детей не выявлено, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Исследования обновленной вакцины с участием детей продолжаются. Новых значимых побочных реакций нет. Планируем их завершить уже после Нового года, примерно середина января", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости о планах провести клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" с участием детей.
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александр гинцбург
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе
Гинцбург: исследование обновленного детского "Спутника" завершат в январе
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций у детей не выявлено, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исследования обновленной вакцины с участием детей продолжаются. Новых значимых побочных реакций нет. Планируем их завершить уже после Нового года, примерно середина января", - сказал Гинцбург.
Депздрав сообщил, что в медорганизациях Москвы хватает вакцин против кори
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости о планах провести клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" с участием детей.