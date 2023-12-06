https://ria.ru/20231206/sputnik-1914021466.html

Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе

Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе - РИА Новости, 06.12.2023

Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе

Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:08

2023-12-06T06:08

2023-12-06T06:08

александр гинцбург

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций у детей не выявлено, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Исследования обновленной вакцины с участием детей продолжаются. Новых значимых побочных реакций нет. Планируем их завершить уже после Нового года, примерно середина января", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости о планах провести клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" с участием детей.

https://ria.ru/20231114/kor-1909447607.html

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александр гинцбург