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Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе - РИА Новости, 06.12.2023
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06:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sputnik-1914021466.html
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе - РИА Новости, 06.12.2023
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе
Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:08
2023-12-06T06:08
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций у детей не выявлено, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Исследования обновленной вакцины с участием детей продолжаются. Новых значимых побочных реакций нет. Планируем их завершить уже после Нового года, примерно середина января", - сказал Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости о планах провести клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" с участием детей.
https://ria.ru/20231114/kor-1909447607.html
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александр гинцбург
Александр Гинцбург
Исследование обновленного детского "Спутника" планируют завершить в январе

Гинцбург: исследование обновленного детского "Спутника" завершат в январе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследования обновленной детской вакцины против коронавирусной инфекции планируется завершить примерно к середине января, пока никаких значимых побочных реакций у детей не выявлено, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исследования обновленной вакцины с участием детей продолжаются. Новых значимых побочных реакций нет. Планируем их завершить уже после Нового года, примерно середина января", - сказал Гинцбург.
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Депздрав сообщил, что в медорганизациях Москвы хватает вакцин против кори
14 ноября, 18:58
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости о планах провести клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" с участием детей.
 
Александр Гинцбург
 
 
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