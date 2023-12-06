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Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 06.12.2023 (обновлено: 15:44 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114474.html
Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ
Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ
Российские военные нанесли поражение пунктам управления двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:21
2023-12-06T15:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение пунктам управления двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ."Поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231206/ataka-1914117111.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ

Минобороны: российские военные поразили три пункта управления и склады ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение пунктам управления двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Вооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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