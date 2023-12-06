https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114474.html

Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ

Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023

Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ

Российские военные нанесли поражение пунктам управления двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:21

2023-12-06T14:21

2023-12-06T15:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение пунктам управления двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ."Поражены пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231206/ataka-1914117111.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, россия