Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 06.12.2023 (обновлено: 14:22 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914113644.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США и РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:20
2023-12-06T14:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_18f8ad70eef85798dabbb5a8f5ca6294.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Качкаровка, Веселое и Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7043615ce1c1236c27e5b32ec5e12346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Качкаровка, Веселое и Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала