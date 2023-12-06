https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914113644.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США и РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 80 военных, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Качкаровка, Веселое и Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

херсонская область

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2023

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