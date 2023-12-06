https://ria.ru/20231206/spetsobraschenie-1914222289.html

Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву

Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву - РИА Новости, 06.12.2023

Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами "Большой семерки" (G7) продолжение помощи Украине. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:50

2023-12-06T20:50

2023-12-06T21:05

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами "Большой семерки" (G7) продолжение помощи Украине."Я только что провел встречу с G7, это (поставки военной помощи Украине - ред.) был один из вопросов, которые мы обсудили", - сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.Байден добавил, что "все европейские лидеры готовы оставаться вместе с Украиной".Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914223516.html

https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html

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