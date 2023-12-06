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Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву - РИА Новости, 06.12.2023
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20:50 06.12.2023 (обновлено: 21:05 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/spetsobraschenie-1914222289.html
Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву
Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву - РИА Новости, 06.12.2023
Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву
Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами "Большой семерки" (G7) продолжение помощи Украине. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:50
2023-12-06T21:05
в мире
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украина
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россия
сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами "Большой семерки" (G7) продолжение помощи Украине."Я только что провел встречу с G7, это (поставки военной помощи Украине - ред.) был один из вопросов, которые мы обсудили", - сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.Байден добавил, что "все европейские лидеры готовы оставаться вместе с Украиной".Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914223516.html
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в мире, g7, украина, киев, россия, сша, сергей лавров, джо байден, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
В мире, G7, Украина, Киев, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 помощь Киеву

Байден в обращении по Украине заявил, что обсудил с G7 продолжение помощи Киеву

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами "Большой семерки" (G7) продолжение помощи Украине.
«
"Я только что провел встречу с G7, это (поставки военной помощи Украине - ред.) был один из вопросов, которые мы обсудили", - сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
Байден добавил, что "все европейские лидеры готовы оставаться вместе с Украиной".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после победы в СВО
Вчера, 21:02
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины
Вчера, 20:50
 
В миреG7УкраинаКиевРоссияСШАСергей ЛавровДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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