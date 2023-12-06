https://ria.ru/20231206/spetsnaz-1914111632.html

Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб

Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023

Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб

Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:13

2023-12-06T14:13

2023-12-06T14:13

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили деньги и иные предметы в помещении, где проводились развлекательные мероприятия. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.

https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край