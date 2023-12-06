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Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023
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14:13 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/spetsnaz-1914111632.html
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб
Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:13
2023-12-06T14:13
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили деньги и иные предметы в помещении, где проводились развлекательные мероприятия. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.
https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб

СК завел дело на сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб в Приморье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили деньги и иные предметы в помещении, где проводились развлекательные мероприятия.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.
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