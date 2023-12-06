https://ria.ru/20231206/spetsnaz-1914111632.html
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб - РИА Новости, 06.12.2023
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб
Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:13
2023-12-06T14:13
2023-12-06T14:13
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили деньги и иные предметы в помещении, где проводились развлекательные мероприятия. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги.
https://ria.ru/20231102/zasedanie-1906974409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Сотрудников спецназа в Приморье обвинили в нападении на стриптиз-клуб
СК завел дело на сотрудников спецназа за нападение на стриптиз-клуб в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о разбое на пятерых сотрудников спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний за нападение на развлекательное заведение во Владивостоке, сообщает
СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в ноябре фигуранты и иные неустановленные лица в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников правоохранительных органов похитили деньги и иные предметы в помещении, где проводились развлекательные мероприятия.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа
и угрожая оружием, они вымогали деньги.
В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-баре