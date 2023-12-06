https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914017497.html

Писториус отказался считать Германию союзником Украины

Писториус отказался считать Германию союзником Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Писториус отказался считать Германию союзником Украины

Германия не является союзником Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:48

2023-12-06T04:48

2023-12-06T08:28

в мире

украина

германия

борис писториус

нато

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866866732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9839eb02cad9544d07cf4bc14dcff784.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Германия не является союзником Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", — сказал он. Так Писториус ответил на вопрос, означает ли недостаточное количество военной помощи Киеву, что "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор".Германия, по его словам, занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, "намного опережая других". "Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам", — заявил министр, комментируя утверждения о недостаточном уровне военной поддержки.Как объяснил глава ведомства, сейчас Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах."Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", — сказал Писториус.Министр добавил, что ход конфликта "трудно предсказать", призвав делать ставку прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".Москва не раз заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. При этом транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html

https://ria.ru/20231205/pomosch-1914004804.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, борис писториус, нато, сергей лавров