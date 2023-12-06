https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914017497.html
Писториус отказался считать Германию союзником Украины
Писториус отказался считать Германию союзником Украины - РИА Новости, 06.12.2023
Писториус отказался считать Германию союзником Украины
Германия не является союзником Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:48
2023-12-06T04:48
2023-12-06T08:28
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Германия не является союзником Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус."Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", — сказал он. Так Писториус ответил на вопрос, означает ли недостаточное количество военной помощи Киеву, что "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор".Германия, по его словам, занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, "намного опережая других". "Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам", — заявил министр, комментируя утверждения о недостаточном уровне военной поддержки.Как объяснил глава ведомства, сейчас Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах."Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", — сказал Писториус.Министр добавил, что ход конфликта "трудно предсказать", призвав делать ставку прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".Москва не раз заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. При этом транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, НАТО, Сергей Лавров
Писториус отказался считать Германию союзником Украины
Глава Минобороны ФРГ Писториус отказался считать Берлин союзником Украины
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Германия не является союзником Украины, заявил в интервью телеканалу ZDF
министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«
"Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", — сказал он.
Так Писториус ответил на вопрос, означает ли недостаточное количество военной помощи Киеву, что "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор".
Германия
, по его словам, занимает второе место по масштабам оказания помощи Украине, "намного опережая других".
Лидер республиканцев в сенате США призвал не поддерживать помощь Украине
"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам", — заявил министр, комментируя утверждения о недостаточном уровне военной поддержки.
Как объяснил глава ведомства, сейчас Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах.
«
"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", — сказал Писториус.
Министр добавил, что ход конфликта "трудно предсказать", призвав делать ставку прежде всего на "устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы".
Москва
не раз заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. При этом транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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