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Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны - РИА Новости, 06.12.2023
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14:46 06.12.2023 (обновлено: 14:47 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html
Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны
Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны - РИА Новости, 06.12.2023
Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны
Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:46
2023-12-06T14:47
в мире
белоруссия
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украина
александр вольфович
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович. "Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта. Он также отметил, что в мире случился кризис доверия в глобальном и региональном масштабах. По его словам, международные организации, которые создавались для обеспечения безопасности и разрешения различных конфликтов, потеряли свой авторитет. "Они сегодня не выполняют свою главную функцию, предназначение. Их представители находятся в зонах конфликтов, но как-то повлиять на эту обстановку не могут. Западные политики, США, диктуют международную повестку и пишут сценарии по развязыванию агрессии в разных частях мира", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913877290.html
https://ria.ru/20231201/vuchich-1913193045.html
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в мире, белоруссия, сша, украина, александр вольфович
В мире, Белоруссия, США, Украина, Александр Вольфович
Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны

Совбез Белоруссии: Запад пытается задушить страну, делая из нее страну-агрессора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович.
«
"Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта.
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Он также отметил, что в мире случился кризис доверия в глобальном и региональном масштабах. По его словам, международные организации, которые создавались для обеспечения безопасности и разрешения различных конфликтов, потеряли свой авторитет.
«
"Они сегодня не выполняют свою главную функцию, предназначение. Их представители находятся в зонах конфликтов, но как-то повлиять на эту обстановку не могут. Западные политики, США, диктуют международную повестку и пишут сценарии по развязыванию агрессии в разных частях мира", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
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