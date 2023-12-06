https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html

Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны

Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны - РИА Новости, 06.12.2023

Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны

Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:46

2023-12-06T14:46

2023-12-06T14:47

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белоруссия

сша

украина

александр вольфович

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович. "Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта. Он также отметил, что в мире случился кризис доверия в глобальном и региональном масштабах. По его словам, международные организации, которые создавались для обеспечения безопасности и разрешения различных конфликтов, потеряли свой авторитет. "Они сегодня не выполняют свою главную функцию, предназначение. Их представители находятся в зонах конфликтов, но как-то повлиять на эту обстановку не могут. Западные политики, США, диктуют международную повестку и пишут сценарии по развязыванию агрессии в разных частях мира", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20231205/belorussiya-1913877290.html

https://ria.ru/20231201/vuchich-1913193045.html

белоруссия

сша

украина

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в мире, белоруссия, сша, украина, александр вольфович