Запад пытается задушить Белоруссию, заявили в Совбезе страны
Совбез Белоруссии: Запад пытается задушить страну, делая из нее страну-агрессора
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Запад пытается задушить Белоруссию, делая из республики страну-агрессора, завил в среду госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович.
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"Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта.
Он также отметил, что в мире случился кризис доверия в глобальном и региональном масштабах. По его словам, международные организации, которые создавались для обеспечения безопасности и разрешения различных конфликтов, потеряли свой авторитет.
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"Они сегодня не выполняют свою главную функцию, предназначение. Их представители находятся в зонах конфликтов, но как-то повлиять на эту обстановку не могут. Западные политики, США, диктуют международную повестку и пишут сценарии по развязыванию агрессии в разных частях мира", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.