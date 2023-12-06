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Ростовская область в 2023 году заключила соглашения на 300 млрд рублей - РИА Новости, 06.12.2023
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Ростовская область
 
16:50 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/soglasheniya-1914162642.html
Ростовская область в 2023 году заключила соглашения на 300 млрд рублей
Ростовская область в 2023 году заключила соглашения на 300 млрд рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Ростовская область в 2023 году заключила соглашения на 300 млрд рублей
Ростовская область в текущем году заключила соглашения с инвесторами на сумму более 300 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в рамках... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:50
2023-12-06T16:50
ростовская область
инвестиции
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Ростовская область в текущем году заключила соглашения с инвесторами на сумму более 300 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в рамках своего ежегодного инвестиционного послания. По его словам, Ростовская область – один из 13 регионов страны, имеющих положительную динамику инвестиций пятый год подряд. При их устойчивом росте в прошлые годы – за девять месяцев текущего года они выросли почти на треть, а частные инвестиции – на 15%. "В этом году заключены соглашения с инвесторами более чем на 300 миллиардов рублей", - сказал Голубев. В числе наиболее знаковых проектов губернатор назвал комплексную жилую застройку территории старого аэропорта "Новый Ростов" с объёмом инвестиций свыше 130 миллиардов рублей. Там будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, школы, детсады, поликлиники, парки. "Будет создан крупнейший на Дону тепличный комплекс "Ольгинский" с объемом инвестиций 21 миллиард рублей, начато строительство масштабного распределительного центра Wildberries стоимостью более 11 миллиардов рублей, компания "Бештау" расширит производство компьютерной техники, с объемом капвложений 8 миллиардов рублей", - рассказал губернатор региона. Голубев напомнил, что в регионе действует постоянно развивающаяся система поддержки инвествложений. Так, в 2023 году в Ростовской области было впервые заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений по инвестпроектам на сумму более 160 миллиардов рублей. Это новый региональный инструмент, который позволяет инвестору гарантировать неизменность регуляторных и налоговых условий реализации проекта на срок до 20 лет. Еще один относительно новый механизм поддержки – региональный инвестиционный проект. В перечне федеральной налоговой службы есть ростовские компании. До 2028 года они получат 2,6 миллиарда рублей льгот по налогу на прибыль. "Нами принято принципиальное решение сохранить все меры поддержки бизнеса. Это уже нашло отражение в проекте областного бюджета – почти 14 миллиардов рублей", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20231205/vosstanovlenie-1913934125.html
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инвестиции, василий голубев
Ростовская область , Инвестиции, Василий Голубев

Ростовская область в 2023 году заключила соглашения на 300 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Ростовская область в текущем году заключила соглашения с инвесторами на сумму более 300 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в рамках своего ежегодного инвестиционного послания.
По его словам, Ростовская область – один из 13 регионов страны, имеющих положительную динамику инвестиций пятый год подряд. При их устойчивом росте в прошлые годы – за девять месяцев текущего года они выросли почти на треть, а частные инвестиции – на 15%. "В этом году заключены соглашения с инвесторами более чем на 300 миллиардов рублей", - сказал Голубев.
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В числе наиболее знаковых проектов губернатор назвал комплексную жилую застройку территории старого аэропорта "Новый Ростов" с объёмом инвестиций свыше 130 миллиардов рублей. Там будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, школы, детсады, поликлиники, парки.
"Будет создан крупнейший на Дону тепличный комплекс "Ольгинский" с объемом инвестиций 21 миллиард рублей, начато строительство масштабного распределительного центра Wildberries стоимостью более 11 миллиардов рублей, компания "Бештау" расширит производство компьютерной техники, с объемом капвложений 8 миллиардов рублей", - рассказал губернатор региона.
Голубев напомнил, что в регионе действует постоянно развивающаяся система поддержки инвествложений. Так, в 2023 году в Ростовской области было впервые заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений по инвестпроектам на сумму более 160 миллиардов рублей. Это новый региональный инструмент, который позволяет инвестору гарантировать неизменность регуляторных и налоговых условий реализации проекта на срок до 20 лет.
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Еще один относительно новый механизм поддержки – региональный инвестиционный проект. В перечне федеральной налоговой службы есть ростовские компании. До 2028 года они получат 2,6 миллиарда рублей льгот по налогу на прибыль.
"Нами принято принципиальное решение сохранить все меры поддержки бизнеса. Это уже нашло отражение в проекте областного бюджета – почти 14 миллиардов рублей", - заявил губернатор.
 
Ростовская областьИнвестицииВасилий Голубев
 
 
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