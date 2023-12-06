https://ria.ru/20231206/soglasheniya-1914123268.html

Косачев: РФ и Белоруссия выполняют положения "Беловежского соглашения"

Косачев: РФ и Белоруссия выполняют положения "Беловежского соглашения" - РИА Новости, 06.12.2023

Косачев: РФ и Белоруссия выполняют положения "Беловежского соглашения"

Из трех стран-подписантов - России, Белоруссии и Украины - только Москва и Минск полностью и без изъянов выполняют "Беловежское соглашение", что позволяет... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:43

2023-12-06T14:43

2023-12-06T14:43

союзное государство

россия

белоруссия

украина

константин косачев

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Из трех стран-подписантов - России, Белоруссии и Украины - только Москва и Минск полностью и без изъянов выполняют "Беловежское соглашение", что позволяет уверенно строить союзнические отношения, действия современной Украины противоположны достигнутым ранее договоренностям, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе российско-белорусского медийного форума "Молодежь - за Союзное государство", который проходит на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". В Соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью. "Через два дня, 8 декабря, мы будем вспоминать события 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано лидерами трех стран (Россия, Белоруссия и Украина) соглашение о создании СНГ", - сказал Косачев. Он отметил, что из трех стран-подписантов свои обязательства выдержали только Россия и Белоруссия, причем без изъянов и оговорок. "Это позволяет нам уверенно строить союзнические отношения", - добавил он. При этом "мы должны констатировать, что действия Украины и состояние дел на современной Украине на 180% противоположны тем обязательствам, которые брало на себя государство, и мы видим, в каком состоянии находится Украина", - сказал Косачев. Он также подчеркнул, что неотъемлемой частью союзных отношений (России и Белоруссии) "является наше одинаковое, честное, ответственное прочтение прошлого, прочтение нашей общей истории". По мнению законодателя, очень важно как можно больше рассказывать современной молодежи, какой путь прошли наши народы, наши страны и за последние четверть века и в более глубокой исторической перспективе. "И одной из отправных точек является история Победы в Великой Отечественной войне", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что именно этому посвящен проект "Поезд памяти", в котором участвуют старшеклассники не только из России и Белоруссии, но и ряда стран СНГ. Ранее Косачев отмечал, что в 2025 году, когда будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне, организаторы проекта планируют пригласить к участию в акции представителей всех бывших союзных республик.

https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html

https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, украина, константин косачев, совет федерации рф, снг