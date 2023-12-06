https://ria.ru/20231206/sobaka-1914014342.html

Камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут

Камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут - РИА Новости, 06.12.2023

Камчатский пожарный спас собаку, реанимировав ее более 20 минут

Пожарный в Петропавловске-Камчатском более 20 минут реанимировал собаку, эвакуированную при пожаре, и спас ей жизнь. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:19

2023-12-06T03:19

2023-12-06T03:41

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Пожарный в Петропавловске-Камчатском более 20 минут реанимировал собаку, эвакуированную при пожаре, и спас ей жизнь.В социальных сетях на Камчатке распространяется видеозапись, снятая во время тушения возгорания в квартире многоэтажного дома в Петропавловске-Камчатском, на улице Молчанова. На ней показано, как пожарный реанимирует собаку, которую извлекли из горевшей квартиры."Пожарный, который спас собаку, Иван Бережнов. Он работает в третьей пожарно-спасательной части Петропавловска-Камчатского. В пожаре в квартире на Молчанова, 5 пострадали два человека и две собаки. Люди были отправлены в больницу на скорой, одна собака надышалась продуктами горения и погибла. Вторую собаку пожарным удалось спасти", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Камчатскому краю.Там добавили, что реанимация пса с помощью кислородной маски и искусственного дыхания заняла более 20 минут.Сейчас собака передана волонтерам одного из питомников для животных в Петропавловске-Камчатском. Ее жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html

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