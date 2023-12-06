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Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря
Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:53
2023-12-06T14:53
2023-12-06T15:01
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."До 9 декабря включительно рекорд высоты снега меньше 30 сантиметров, а сейчас 36-37 сантиметров, и никаких условий для его таяния не существует. Это означает, что каждый день будут новые рекорды", - сказал Вильфанд.Третьего декабря в Москве прошел сильный снегопад, был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков, в столице выпало 11 миллиметров снега.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода
Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год, Погода
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря
Вильфанд: высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря