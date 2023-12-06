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Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
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14:53 06.12.2023 (обновлено: 15:01 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sneg-1914126761.html
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря - РИА Новости, 06.12.2023
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря
Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:53
2023-12-06T15:01
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
погода
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."До 9 декабря включительно рекорд высоты снега меньше 30 сантиметров, а сейчас 36-37 сантиметров, и никаких условий для его таяния не существует. Это означает, что каждый день будут новые рекорды", - сказал Вильфанд.Третьего декабря в Москве прошел сильный снегопад, был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков, в столице выпало 11 миллиметров снега.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода
Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год, Погода
Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря

Вильфанд: высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря

© Владимир ФедоренкоЛюди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
© Владимир Федоренко
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До 9 декабря включительно рекорд высоты снега меньше 30 сантиметров, а сейчас 36-37 сантиметров, и никаких условий для его таяния не существует. Это означает, что каждый день будут новые рекорды", - сказал Вильфанд.
Третьего декабря в Москве прошел сильный снегопад, был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков, в столице выпало 11 миллиметров снега.
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