https://ria.ru/20231206/sneg-1914126761.html

Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря

Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря - РИА Новости, 06.12.2023

Высота снега в Москве будет бить рекорды каждый день до 9 декабря

Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:53

2023-12-06T14:53

2023-12-06T15:01

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

новый год

погода

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рекорд высоты снега за всю историю метеонаблюдений в Москве будет устанавливаться каждый день до 9 декабря включительно, сейчас сугробы достигают 37 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."До 9 декабря включительно рекорд высоты снега меньше 30 сантиметров, а сейчас 36-37 сантиметров, и никаких условий для его таяния не существует. Это означает, что каждый день будут новые рекорды", - сказал Вильфанд.Третьего декабря в Москве прошел сильный снегопад, был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков, в столице выпало 11 миллиметров снега.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода