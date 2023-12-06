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Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь - РИА Новости, 06.12.2023
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14:56 06.12.2023 (обновлено: 15:08 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sneg-1914126090.html
Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь
Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь - РИА Новости, 06.12.2023
Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь
Снег точно будет лежать в новогоднюю ночь в Москве, но более конкретный прогноз дать нельзя, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:56
2023-12-06T15:08
общество
москва
роман вильфанд
россия
урал
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Снег точно будет лежать в новогоднюю ночь в Москве, но более конкретный прогноз дать нельзя, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного - это только шаманы", - сказал он на пресс-конференции в Москве.Вильфанд добавил, что сейчас высота сугробов составляет более 30 сантиметров, и примерно такой же она будет оставаться до середины декабря.Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что сейчас погода в России зависит от антициклона, центр которого кочует между Уралом и Волгой, а зоны влияния доходят до границ РФ на западе и до Лены на востоке.По его словам, Солнце сейчас близко к точке своего зимнего стояния и практически не играет никакой роли в определении теплового баланса. Более того, практически весь его свет отражается от уже выпавшего снега. В таких условиях сильно охлаждаются деятельный слой почвы и приземный слой воздуха.Вильфанд уточнил, что по расчётам специалистов уже выпавший снег мог бы растаять, если температура воздуха +10 градусов продержится в течение восьми дней.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html
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общество, москва, роман вильфанд, россия, урал, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Россия, Урал, Гидрометцентр, Новый год
Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Вильфанд: конкретного прогноза погоды на Новый год нет, но снег в Москве будет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Снег точно будет лежать в новогоднюю ночь в Москве, но более конкретный прогноз дать нельзя, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного - это только шаманы", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
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Вильфанд добавил, что сейчас высота сугробов составляет более 30 сантиметров, и примерно такой же она будет оставаться до середины декабря.
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что сейчас погода в России зависит от антициклона, центр которого кочует между Уралом и Волгой, а зоны влияния доходят до границ РФ на западе и до Лены на востоке.
По его словам, Солнце сейчас близко к точке своего зимнего стояния и практически не играет никакой роли в определении теплового баланса. Более того, практически весь его свет отражается от уже выпавшего снега. В таких условиях сильно охлаждаются деятельный слой почвы и приземный слой воздуха.
Вильфанд уточнил, что по расчётам специалистов уже выпавший снег мог бы растаять, если температура воздуха +10 градусов продержится в течение восьми дней.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандРоссияУралГидрометцентрНовый год
 
 
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