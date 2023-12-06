https://ria.ru/20231206/sneg-1914126090.html

Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь - РИА Новости, 06.12.2023

Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Снег точно будет лежать в новогоднюю ночь в Москве, но более конкретный прогноз дать нельзя, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:56

2023-12-06T14:56

2023-12-06T15:08

общество

москва

роман вильфанд

россия

урал

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Снег точно будет лежать в новогоднюю ночь в Москве, но более конкретный прогноз дать нельзя, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного - это только шаманы", - сказал он на пресс-конференции в Москве.Вильфанд добавил, что сейчас высота сугробов составляет более 30 сантиметров, и примерно такой же она будет оставаться до середины декабря.Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что сейчас погода в России зависит от антициклона, центр которого кочует между Уралом и Волгой, а зоны влияния доходят до границ РФ на западе и до Лены на востоке.По его словам, Солнце сейчас близко к точке своего зимнего стояния и практически не играет никакой роли в определении теплового баланса. Более того, практически весь его свет отражается от уже выпавшего снега. В таких условиях сильно охлаждаются деятельный слой почвы и приземный слой воздуха.Вильфанд уточнил, что по расчётам специалистов уже выпавший снег мог бы растаять, если температура воздуха +10 градусов продержится в течение восьми дней.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, роман вильфанд, россия, урал, гидрометцентр, новый год