https://ria.ru/20231206/sneg-1914065068.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 06.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Местами слабый снег и до минус 15 градусов ожидается в Москве в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Местами слабый снег и до минус 15 градусов ожидается в Москве в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в выходные дни в столичном регионе сохранится холодная погода, ее будет определять антициклон, а давление будет очень высокое. "В субботу у нас осадков не ожидается. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, не исключен местами слабый снег. Дневная температура в городе порядка минус 14-15 градусов и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха остается существенно ниже климатической нормы градусов на 10-12", - рассказала Позднякова. Преобладающая температура в Москве в ночные часы составит минус 17-19 градусов, а по области понизится до минус 23 градусов, сообщила метеоролог.

https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва