https://ria.ru/20231206/sneg-1914065068.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 06.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Местами слабый снег и до минус 15 градусов ожидается в Москве в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:26
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Местами слабый снег и до минус 15 градусов ожидается в Москве в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в выходные дни в столичном регионе сохранится холодная погода, ее будет определять антициклон, а давление будет очень высокое. "В субботу у нас осадков не ожидается. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, не исключен местами слабый снег. Дневная температура в городе порядка минус 14-15 градусов и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха остается существенно ниже климатической нормы градусов на 10-12", - рассказала Позднякова. Преобладающая температура в Москве в ночные часы составит минус 17-19 градусов, а по области понизится до минус 23 градусов, сообщила метеоролог.
https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Синоптик: в Москве в выходные ожидается слабый снег и до минус 15 градусов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Местами слабый снег и до минус 15 градусов ожидается в Москве в выходные дни, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в выходные дни в столичном регионе сохранится холодная погода, ее будет определять антициклон, а давление будет очень высокое.
"В субботу у нас осадков не ожидается. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, не исключен местами слабый снег. Дневная температура в городе порядка минус 14-15 градусов и в субботу, и в воскресенье. То есть, температура воздуха остается существенно ниже климатической нормы градусов на 10-12", - рассказала Позднякова.
Преобладающая температура в Москве в ночные часы составит минус 17-19 градусов, а по области понизится до минус 23 градусов, сообщила метеоролог.
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова