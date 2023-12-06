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Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в деревне на Урале - РИА Новости, 06.12.2023
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12:28 06.12.2023 (обновлено: 12:29 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/smert-1914081431.html
Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в деревне на Урале
Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в деревне на Урале - РИА Новости, 06.12.2023
Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в деревне на Урале
Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в холодных сенях частного дома в деревне Катышка Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:28
2023-12-06T12:29
происшествия
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в холодных сенях частного дома в деревне Катышка Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Утром 6 декабря в холодных сенях одного из частных домов деревни Катышка Алапаевского района было обнаружено тело мальчика, 2022 года рождения, который, по предварительным данным, скончался от переохлаждения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По версии следствия, ребенок самостоятельно вышел из квартиры, после чего дверь захлопнулась, а мальчик уже не смог открыть ее. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда она вышла в сени, ребенок был мертв. "Семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной. Ее глава в момент произошедшего дома отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама, 1985 года рождения. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком", – сказал журналистам начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза. Свердловская прокуратура организовала свою проверку по инциденту. В деревне Катышка сегодня -23 градуса.
https://ria.ru/20231204/malchik-1913764801.html
россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в деревне на Урале

В Свердловской области полуторагодовалый мальчик умер в сенях от переохлаждения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик замерз насмерть в холодных сенях частного дома в деревне Катышка Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Утром 6 декабря в холодных сенях одного из частных домов деревни Катышка Алапаевского района было обнаружено тело мальчика, 2022 года рождения, который, по предварительным данным, скончался от переохлаждения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По версии следствия, ребенок самостоятельно вышел из квартиры, после чего дверь захлопнулась, а мальчик уже не смог открыть ее. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда она вышла в сени, ребенок был мертв.
"Семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной. Ее глава в момент произошедшего дома отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама, 1985 года рождения. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком", – сказал журналистам начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза. Свердловская прокуратура организовала свою проверку по инциденту.
В деревне Катышка сегодня -23 градуса.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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