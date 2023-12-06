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В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи - РИА Новости, 06.12.2023
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи
На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:56
2023-12-06T19:56
2023-12-06T22:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. У коттеджного посёлка, где был застрелен Кива, собрались журналисты, на самой территории работают следователи и криминалисты."К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сказала она. В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
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Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
2023-12-06T19:56
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РИА Новости
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Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Илья Кива, Ольга Врадий, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи
В Подмосковье на месте убийства экс-депутата Ильи Кивы работают следователи