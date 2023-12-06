https://ria.ru/20231206/sledovateli-1914213271.html

В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи

В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи - РИА Новости, 06.12.2023

В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи

На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:56

2023-12-06T19:56

2023-12-06T22:14

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

украина

илья кива

ольга врадий

верховная рада украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914225038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9aca619cb82b11b2c69d4bc73cb6f41.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. У коттеджного посёлка, где был застрелен Кива, собрались журналисты, на самой территории работают следователи и криминалисты."К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сказала она. В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.

https://ria.ru/20231206/ubiystvo-1914210620.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье 2023-12-06T19:56 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, украина, илья кива, ольга врадий, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство экс-депутата рады кивы