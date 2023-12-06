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В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи - РИА Новости, 06.12.2023
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19:56 06.12.2023 (обновлено: 22:14 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sledovateli-1914213271.html
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи - РИА Новости, 06.12.2023
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи
На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:56
2023-12-06T22:14
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
украина
илья кива
ольга врадий
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. У коттеджного посёлка, где был застрелен Кива, собрались журналисты, на самой территории работают следователи и криминалисты."К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сказала она. В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
https://ria.ru/20231206/ubiystvo-1914210620.html
московская область (подмосковье)
россия
украина
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Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, украина, илья кива, ольга врадий, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство экс-депутата рады кивы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Илья Кива, Ольга Врадий, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье на месте убийства Ильи Кивы работают следователи

В Подмосковье на месте убийства экс-депутата Ильи Кивы работают следователи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
У коттеджного посёлка, где был застрелен Кива, собрались журналисты, на самой территории работают следователи и криминалисты.
«
"К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - сказала она.
В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.
Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Экс-депутата Киву застрелили, возбуждено дело, сообщил СК
Вчера, 19:38
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраинаИлья КиваОльга ВрадийВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Убийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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