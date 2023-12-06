https://ria.ru/20231206/skoraya-1914154473.html

Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента

Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента - РИА Новости, 06.12.2023

Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента

Все работники "скорой" ждут принятия законопроекта об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, закон позволит... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:25

2023-12-06T16:25

2023-12-06T16:26

общество

россия

алексей кузнецов

валентина матвиенко

олег салагай

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все работники "скорой" ждут принятия законопроекта об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, закон позволит ускорить процесс оказания помощи и повысит правовую защищенность медиков, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной встречи со статс-секретарями призвала заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая активнее продвигать важные законопроекты. "Все работники службы скорой медицинской помощи ждут его (законопроекта – ред.) скорейшего принятия, поскольку это ускорит процесс непосредственного оказания помощи пациентам, а значит позволит сохранить их жизни и здоровье", - сказал Кузнецов. Он также отметил, что принятие поправок повысит правовую защищенность работников "скорой", поскольку далеко не всегда по прибытии на место есть реальная возможность получить требуемое по закону письменное согласие, в том числе ввиду, например, тяжелого состояния пациента. Законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы, о внесении поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающих при оказании скорой помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского вмешательства, принят в первом чтении.

https://ria.ru/20231128/moskva-1912398276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, алексей кузнецов, валентина матвиенко, олег салагай, совет федерации рф, госдума рф