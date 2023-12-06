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Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента - РИА Новости, 06.12.2023
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16:25 06.12.2023 (обновлено: 16:26 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/skoraya-1914154473.html
Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента
Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента - РИА Новости, 06.12.2023
Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента
Все работники "скорой" ждут принятия законопроекта об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, закон позволит... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:25
2023-12-06T16:26
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все работники "скорой" ждут принятия законопроекта об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, закон позволит ускорить процесс оказания помощи и повысит правовую защищенность медиков, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной встречи со статс-секретарями призвала заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая активнее продвигать важные законопроекты. "Все работники службы скорой медицинской помощи ждут его (законопроекта – ред.) скорейшего принятия, поскольку это ускорит процесс непосредственного оказания помощи пациентам, а значит позволит сохранить их жизни и здоровье", - сказал Кузнецов. Он также отметил, что принятие поправок повысит правовую защищенность работников "скорой", поскольку далеко не всегда по прибытии на место есть реальная возможность получить требуемое по закону письменное согласие, в том числе ввиду, например, тяжелого состояния пациента. Законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы, о внесении поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающих при оказании скорой помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского вмешательства, принят в первом чтении.
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общество, россия, алексей кузнецов, валентина матвиенко, олег салагай, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Валентина Матвиенко, Олег Салагай, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Медики ждут принятия закона об оказании скорой помощи без согласия пациента

Минздрав: медики ждут закона об оказании скорой помощи без согласия пациента

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Все работники "скорой" ждут принятия законопроекта об оказании скорой помощи без получения информированного добровольного согласия гражданина, закон позволит ускорить процесс оказания помощи и повысит правовую защищенность медиков, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной встречи со статс-секретарями призвала заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая активнее продвигать важные законопроекты.
«
"Все работники службы скорой медицинской помощи ждут его (законопроекта – ред.) скорейшего принятия, поскольку это ускорит процесс непосредственного оказания помощи пациентам, а значит позволит сохранить их жизни и здоровье", - сказал Кузнецов.
Он также отметил, что принятие поправок повысит правовую защищенность работников "скорой", поскольку далеко не всегда по прибытии на место есть реальная возможность получить требуемое по закону письменное согласие, в том числе ввиду, например, тяжелого состояния пациента.
Законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы, о внесении поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающих при оказании скорой помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского вмешательства, принят в первом чтении.
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ОбществоРоссияАлексей КузнецовВалентина МатвиенкоОлег СалагайСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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