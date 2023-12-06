https://ria.ru/20231206/sistema-1914144163.html

В Волгоградской области к 2034 году создадут единую систему медпомощи

В Волгоградской области к 2034 году создадут единую систему медпомощи - РИА Новости, 06.12.2023

В Волгоградской области к 2034 году создадут единую систему медпомощи

Единая современная система оказания медицинской помощи будет создана к 2034 году в Волгоградской области, что подразумевает не только модернизацию больниц и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:51

2023-12-06T15:51

2023-12-06T15:51

волгоградская область

волгоградская область

волгоград

каменск-шахтинский

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Единая современная система оказания медицинской помощи будет создана к 2034 году в Волгоградской области, что подразумевает не только модернизацию больниц и поликлиник, но и строительство новых медучреждений, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации пресс-службы администрации области, в среду Бочаров на конференции, посвященной развитию здравоохранения Волгоградской области, представил программу модернизации медицинской сферы до 2034 года. Отмечается, что кроме дооснащения действующих больниц и поликлиник, будут построены новые, а базироваться программа развития будет на полученный опыт. "Полученный опыт, выстроенное взаимодействие с ведущими медицинскими учреждениями нашей страны становятся основой… по созданию в полном объеме Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области. Эта задача для меня, для органов власти является приоритетной и неотъемлемой составляющей частью социально-экономического развития Волгоградской области до 2034 года", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. По данным властей, среди главных задач по модернизации сферы здравоохранения - строительство диагностических онкоцентров, создание единого телемедицинского центра для консультирования как врачей, так и пациентов. Кроме того, планируется строительство новых зданий подстанций скорой помощи в четырех района Волгограда, организация медпункта на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. По информации администрации, к 2025 году будет возведено 24 поликлиники и ФАПа и еще 37 отремонтировано, запланировано строительство новой детской и взрослой инфекционной больниц в областном центре. Отмечается, что программа развития здравоохранения включает в себя и комплексную реабилитацию, в первую очередь, ветеранов боевых действий. Предусмотрено создание протезно-ортопедического центра, санатория, современной травматологии.

https://ria.ru/20231201/mishustin-1913094500.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912483486.html

волгоградская область

волгоград

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волгоградская область, волгоград, каменск-шахтинский, андрей бочаров