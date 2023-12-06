https://ria.ru/20231206/shvy-1914041119.html

Специалисты Москвы обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях

Специалисты Москвы обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях - РИА Новости, 06.12.2023

Специалисты Москвы обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене деформационных швов на 34 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:43

2023-12-06T09:43

2023-12-06T09:43

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене деформационных швов на 34 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе специалисты проводят комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. "В этом году обновили такие конструкции на 34 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Специалисты разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, после чего провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрывались для движения автотранспорта, вводились временные перекрытия по одной полосе", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://realty.ria.ru/20231206/remont-1913949869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков