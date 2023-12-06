https://ria.ru/20231206/shtraf-1914190712.html

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2023

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей

Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику в YouTube, содержащим запрещённую информацию,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:22

2023-12-06T18:22

2023-12-06T18:22

россия

москва

технологии

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику в YouTube, содержащим запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику в YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.

https://ria.ru/20231204/shtraf-1913599364.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, технологии, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)