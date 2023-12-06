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Google оштрафовали на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2023
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18:22 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/shtraf-1914190712.html
Google оштрафовали на 800 тысяч рублей
Google оштрафовали на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Google оштрафовали на 800 тысяч рублей
Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику в YouTube, содержащим запрещённую информацию,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:22
2023-12-06T18:22
россия
москва
технологии
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику в YouTube, содержащим запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику в YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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россия, москва, технологии, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Москва, Технологии, Google, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Google оштрафовали на 800 тысяч рублей

Google оштрафовали на 800 тыс рублей за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику в YouTube, содержащим запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику в YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ.
Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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РоссияМоскваТехнологииGoogleYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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