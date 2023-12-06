https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах - РИА Новости, 06.12.2023
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:28
происшествия
москва
россия
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в суде. "TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о "зацеперах" - молодых людях, часто детях, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны идущих поездов. Нередко такие авантюры заканчиваются смертью или тяжелыми увечьями.Увлечение молодежи "зацепингом" в последние годы неоднократно становилось темой обсуждений на уровне федерального и региональных правительств. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз, до 4 тысяч рублей. Высказывались идеи и ввести отдельное уголовное наказание за такие действия.
https://ria.ru/20230619/transport-1879249421.html
https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, TikTok, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Китайскую соцсеть TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за ролики о зацеперах