https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html

TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах

TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах - РИА Новости, 06.12.2023

TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах

Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:28

происшествия

москва

россия

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в суде. "TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о "зацеперах" - молодых людях, часто детях, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны идущих поездов. Нередко такие авантюры заканчиваются смертью или тяжелыми увечьями.Увлечение молодежи "зацепингом" в последние годы неоднократно становилось темой обсуждений на уровне федерального и региональных правительств. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз, до 4 тысяч рублей. Высказывались идеи и ввести отдельное уголовное наказание за такие действия.

https://ria.ru/20230619/transport-1879249421.html

https://ria.ru/20231103/tiktok-1907325238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)