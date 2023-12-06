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TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах - РИА Новости, 06.12.2023
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11:26 06.12.2023 (обновлено: 11:28 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах - РИА Новости, 06.12.2023
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:28
происшествия
москва
россия
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в суде. "TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о "зацеперах" - молодых людях, часто детях, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны идущих поездов. Нередко такие авантюры заканчиваются смертью или тяжелыми увечьями.Увлечение молодежи "зацепингом" в последние годы неоднократно становилось темой обсуждений на уровне федерального и региональных правительств. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз, до 4 тысяч рублей. Высказывались идеи и ввести отдельное уголовное наказание за такие действия.
https://ria.ru/20230619/transport-1879249421.html
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происшествия, москва, россия, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, TikTok, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах

Китайскую соцсеть TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за ролики о зацеперах

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей китайскую социальную сеть TikTok за неудаление запрещенных роликов о "зацеперах", сообщили РИА Новости в суде.
"TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о "зацеперах" - молодых людях, часто детях, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны идущих поездов. Нередко такие авантюры заканчиваются смертью или тяжелыми увечьями.
Увлечение молодежи "зацепингом" в последние годы неоднократно становилось темой обсуждений на уровне федерального и региональных правительств. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз, до 4 тысяч рублей. Высказывались идеи и ввести отдельное уголовное наказание за такие действия.
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